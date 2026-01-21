Wurde Diego Baroni [14] entführt?

Von: mk

San Giovanni Lupatoto – Im Fall des seit dem 12. Januar vermissten 14-jährigen Diego Baroni hat die Staatsanwaltschaft Verona offizielle Ermittlungen wegen des Verdachts auf Kindesentziehung und Entführung aufgenommen. Der Jugendliche aus San Giovanni Lupatoto war vor über einer Woche auf dem Schulweg spurlos verschwunden.

In Zusammenhang mit der Untersuchung, die von Oberstaatsanwalt Raffaele Tito geleitet, bewahren die Ermittler derzeit größtes Stillschweigen. Aus Kreisen der Justiz wurde dennoch bekannt, dass die Behörden einer finsteren Spur folgen: So wird vermutet, dass der 14-Jährige über soziale Netzwerke kontaktiert und dazu bewegt wurde, sich nach Mailand zu begeben, schreibt die Nachrichtenagentur Ansa.

In den vergangenen acht Tagen, in denen der 14-Jährige verschwunden ist, wurden auf seinem TikTok-Profil kürzlich zwei Freundschaftsanfragen bestätigt. Sein Handy ist allerdings ausgeschaltet. Die Ermittler prüfen derzeit, ob diese Aktivitäten vom Vermissten selbst oder einer dritten Person stammen.

Große Anteilnahme der Bevölkerung

Das Schicksal des Jungen löst in der Umgebung seines Heimatortes große Betroffenheit aus. Am gestrigen Abend versammelten sich rund 2.000 Menschen zu einem Solidaritätsmarsch im Ortsteil Pozzo.

Neben zahlreichen Bürgern nahmen 25 Bürgermeister der Region sowie der Landeshauptmann der Provinz Verona, Flavio Pasini, an der Kundgebung teil. Der Abend endete mit einer gemeinsamen Andacht, geleitet vom Bischof von Verona, Domenico Pompili.