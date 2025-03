1,5 Millionen Euro für Südtiroler Forschungsnetzwerk

Von: Ivd

Bozen – Das Land Südtirol fördert finanziell Forschungsprojekte, die mehrere (internationale) Partner unter Südtiroler Beteiligung umsetzen. Möglich sind diese Partnerschaften mit Partnern in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland und in Luxemburg. Im Jahr 2024 wurden fünf neue Joint Research Projects gestartet, drei davon gemeinsam mit bundesdeutschen Partnern und zwei mit Forschungseinrichtungen aus der Schweiz. Von Südtiroler Seite sind daran die Freie Universität Bozen, Eurac Research und das Naturmuseum beteiligt. Für 2025 sind zehn weitere Joint Projects startbereit, die bereit 2024 positiv begutachtet wurden.

“Die angegangenen Projekte bringen uns als Forschungsstandort weiter. Denn damit nutzen wir einerseits ein flexibles und zuverlässiges Instrument zur Forschungsfinanzierung und stärken andererseits die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Südtiroler Forschenden und jenen unserer Nachbarländer. Damit wird das Forschungsnetzwerk weiter international gestärkt und ausgeweitet”, ist Philipp Achammer, zuständig unter anderem für den Bereich der Innovation und Forschung, überzeugt. Das Land Südtirol hat für den Südtiroler Teil der fünf Projekte für den Dreijahreszeitraum 2024-26 insgesamt 1,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Die DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) und der Schweizerische Nationalfonds fördern mit eignen Geldmitteln den deutschen bzw. schweizerischen Projektteil.