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Weiter Kämpfe im Libanon

15 Tote bei israelischem Angriff auf Hisbollah im Libanon

Freitag, 19. Juni 2026 | 08:45 Uhr
Weiter Kämpfe im Libanon
APA/APA/AFP/-
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Von: APA/Reuters

Israel setzt trotz des Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran seine Angriffe auf die Hisbollah-Miliz im Süden des Libanon fort. Dabei wurden der staatlichen libanesischen Nachrichtenagentur zufolge mindestens 15 Menschen getötet. Das israelische Militär teilte mit, die Angriffe in der Nacht auf Kämpfer und Infrastruktur der vom Iran unterstützten Hisbollah seien eine Reaktion auf wiederholte Verstöße gegen die Waffenruhe gewesen.

Der Iran pocht darauf, dass das Abkommen mit den USA für ein Kriegsende auch einen Stopp der israelischen Angriffe auf die Hisbollah-Miliz im Libanon einschließt. Israel hatte seine Offensive im Südlibanon ausgeweitet, nachdem die Hisbollah am 2. März zur Unterstützung des Iran Israel angegriffen hatte. Ziel der Luft- und Bodenoffensive ist es laut Israel, die Hisbollah auszuschalten.

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