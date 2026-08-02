Hitze ohne Ende: Südtiroler Meteorologe stellt entscheidende Frage

Vor 50 Jahren wurde die 35-Grad-Marke nur selten geknackt

Von: Lukas Unterkofler

Bozen – Die drückende Hitze in Südtirol geht auch in der kommenden Woche weiter.

Bis Donnerstag wird laut der Prognose jeden Tag die 35-Grad-Marke gerissen. Am Mittwoch sollen sogar 37 Grad auf dem Thermometer stehen.

Landesmeteorologe Dieter Peterlin stellt am Sonntag auf der Plattform “X” eine entscheidende Frage: “Ist das normal?”

In seinem Post schildert er, dass es in den 1960er und 1970er Jahren in der Südtiroler Landeshauptstadt nur einen Tag pro Jahr mit Temperaturen über 35 Grad gegeben habe. Heute seien es durchschnittlich schon zehn Tage und die Tendenz steige weiter. In diesem Sommer wurden bereits über 15 Tage mit 35 Grad und mehr registriert.

Laut Peterlin könne man sich einen Sommer wie früher heutzutage kaum mehr vorstellen. Viele würden ihn als extrem kühl empfinden.

X/Dieter PeterlinSo geht es weiter: Nachmittags immer wieder Gewitter

Der Montag startet sehr sonnig. Morgendliche Restwolken verschwinden rasch. Am Nachmittag muss man mit dem einen oder anderen Hitzegewitter rechnen.

Auch am Dienstagvormittag gibt es strahlenden Sonnenschein, in der zweiten Tageshälfte entwickeln sich wieder vereinzelte Gewitter, meist bleibt es aber trocken.

Auch der Mittwoch bringt am Vormittag Sonne pur, aber auch danach muss man nur mit vereinzelten Gewittern rechnen.

Am Donnerstag geht es mit Sonnenschein weiter, am Nachmittag werden die Gewitter häufiger.

Der Freitag bringt eine Mischung aus Sonne, Wolken und einigen Gewittern.