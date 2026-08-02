Aktuelle Seite: Home > Chronik > Murenabgang im Gadertal: Aufräumarbeiten auf Hochtouren
Rund 100 Menschen bei St. Vigil in Enneberg in Sicherheit gebracht

Murenabgang im Gadertal: Aufräumarbeiten auf Hochtouren

Sonntag, 02. August 2026 | 10:59 Uhr
Update
mure gadertal Dolomiten
Alto Adige
Schriftgröße

Von: Lukas Unterkofler

St. Vigil in Enneberg – Nach dem schweren Unwetter in St. Vigil in Enneberg laufen die Aufräumarbeiten nach dem Murenabgang auf Hochtouren.

Die Zufahrtsstraße in Richtung Pederü bleibt vorerst gesperrt, mehrere Bagger sind im Einsatz, um Geröll und Schlamm zu beseitigen und den Bachlauf wieder freizulegen.

Die Mure war am Samstagnachmittag nach einem heftigen Gewitter abgegangen. Der Fojedöra-Bach riss große Mengen an Geröll und Schlamm mit sich und verschüttete im Bereich des Naherholungsgebiets Ciamaur, rund eineinhalb Kilometer außerhalb des Dorfes, die Straße sowie Teile des Bachbetts. Auch ein Erholungsbereich wurde von den Schlammmassen erfasst.

Mit dem ersten Tageslicht wurden die Arbeiten wieder aufgenommen. In der Nacht hatten die Einsatzkräfte ihren Einsatz wegen der Dunkelheit und des weiterhin instabilen Geländes unterbrechen müssen. Mehrere Bagger arbeiten daran, den Wasserlauf zu sichern und die verschüttete Straße freizuräumen.

Durch den Murenabgang waren rund 100 Personen vorübergehend von der Außenwelt abgeschnitten. Sie mussten ihre Fahrzeuge zurücklassen und wurden von der Bergrettung sowie den Freiwilligen Feuerwehren über eine Forststraße in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde nach bisherigen Informationen niemand.

Auch in Antholz dauern nach den Unwettern die Aufräumarbeiten an. Dort hatte bereits am Freitagabend eine Mure das Biathlonzentrum beschädigt.

Die Gewitterfront sorgte am Samstagabend in mehreren Teilen Südtirols für Einsätze. Insgesamt wurden die Feuerwehren landesweit zu rund 20 wetterbedingten Alarmierungen gerufen.

Bezirk: Pustertal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Pustertal

Meistkommentiert
Kein Tofu auf der Alm?
Kommentare
59
Kein Tofu auf der Alm?
Alpenverein macht bittere Entdeckung in Martell
Kommentare
36
Alpenverein macht bittere Entdeckung in Martell
Rund 48.000 Migranten haben Ceuta verlassen
Kommentare
34
Rund 48.000 Migranten haben Ceuta verlassen
Italien setzt Schengen-Abkommen mit Spanien zeitweise aus
Kommentare
27
Italien setzt Schengen-Abkommen mit Spanien zeitweise aus
Starkregen spült Geröll und Schlamm bis zu Biathlonzentrum in Antholz
Kommentare
23
Starkregen spült Geröll und Schlamm bis zu Biathlonzentrum in Antholz
Anzeigen
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 