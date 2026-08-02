Aktuelle Seite: Home > Chronik > Nach Schwächeanfall: Bozens Bürgermeister will Gang zurückschalten
Corrarati wird auf der Kardiologie-Abteilung überwacht

Nach Schwächeanfall: Bozens Bürgermeister will Gang zurückschalten

Sonntag, 02. August 2026 | 09:34 Uhr
Claudio Corrarati
Facebook/Claudio Corrarati
Schriftgröße

Von: Lukas Unterkofler

Bozen – Nach seinem Schwächeanfall in der Nacht auf Donnerstag hat Bozens Bürgermeister Claudio Corrarati angekündigt, künftig einen Gang zurückzuschalten. “Ich gebe nicht auf, aber ich werde etwas langsamer machen”, sagte der 59-Jährige aus dem Krankenhaus.

Corrarati wird derzeit auf der Kardiologie des Bozner Krankenhauses untersucht und überwacht. Sein Gesundheitszustand verbessere sich von Stunde zu Stunde, dennoch bestimmten nun die Ärzte den Takt. Alle öffentlichen Termine des Bürgermeisters wurden vorerst abgesagt.

Der Bürgermeister führte seinen bisherigen Arbeitsrhythmus als Unternehmer und Stadtoberhaupt mit mehreren ständig erreichbaren Telefonen und hoher Belastung als Beispiel dafür an, wie sehr das digitale Zeitalter den Alltag beschleunigt habe. Man sei daran gewöhnt, ständig sofort auf Nachrichten und E-Mails zu reagieren.

Sein gesundheitlicher Warnschuss habe ihm gezeigt, dass man auch mit einem langsameren Tempo viel erreichen könne. Wichtig sei es, auf den eigenen Körper zu hören, medizinische Ratschläge ernst zu nehmen und sich Zeit für die Menschen zu nehmen.

Nach seiner Entlassung wolle er zwar möglichst bald wieder seine Aufgaben aufnehmen, kündigte Corrarati an, “aber dieses Mal etwas langsamer”.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 3 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Kein Tofu auf der Alm?
Kommentare
59
Kein Tofu auf der Alm?
Alpenverein macht bittere Entdeckung in Martell
Kommentare
36
Alpenverein macht bittere Entdeckung in Martell
Rund 48.000 Migranten haben Ceuta verlassen
Kommentare
34
Rund 48.000 Migranten haben Ceuta verlassen
Italien setzt Schengen-Abkommen mit Spanien zeitweise aus
Kommentare
27
Italien setzt Schengen-Abkommen mit Spanien zeitweise aus
Starkregen spült Geröll und Schlamm bis zu Biathlonzentrum in Antholz
Kommentare
23
Starkregen spült Geröll und Schlamm bis zu Biathlonzentrum in Antholz
Anzeigen
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 