Nach Schwächeanfall: Bozens Bürgermeister will Gang zurückschalten

Von: Lukas Unterkofler

Bozen – Nach seinem Schwächeanfall in der Nacht auf Donnerstag hat Bozens Bürgermeister Claudio Corrarati angekündigt, künftig einen Gang zurückzuschalten. “Ich gebe nicht auf, aber ich werde etwas langsamer machen”, sagte der 59-Jährige aus dem Krankenhaus.

Corrarati wird derzeit auf der Kardiologie des Bozner Krankenhauses untersucht und überwacht. Sein Gesundheitszustand verbessere sich von Stunde zu Stunde, dennoch bestimmten nun die Ärzte den Takt. Alle öffentlichen Termine des Bürgermeisters wurden vorerst abgesagt.

Der Bürgermeister führte seinen bisherigen Arbeitsrhythmus als Unternehmer und Stadtoberhaupt mit mehreren ständig erreichbaren Telefonen und hoher Belastung als Beispiel dafür an, wie sehr das digitale Zeitalter den Alltag beschleunigt habe. Man sei daran gewöhnt, ständig sofort auf Nachrichten und E-Mails zu reagieren.

Sein gesundheitlicher Warnschuss habe ihm gezeigt, dass man auch mit einem langsameren Tempo viel erreichen könne. Wichtig sei es, auf den eigenen Körper zu hören, medizinische Ratschläge ernst zu nehmen und sich Zeit für die Menschen zu nehmen.

Nach seiner Entlassung wolle er zwar möglichst bald wieder seine Aufgaben aufnehmen, kündigte Corrarati an, “aber dieses Mal etwas langsamer”.