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Anschlag auf ein Restaurant am Kudrinskaja-Platz

Explosion in Moskau war Anschlag mit Sprengsatz

Samstag, 01. August 2026 | 23:42 Uhr
Anschlag auf ein Restaurant am Kudrinskaja-Platz
APA/APA/AFP/Archiv/IGOR IVANKO
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Von: importer

Bei einer Explosion in Moskau, bei der am Samstag drei Menschen getötet wurden, handelt es sich nach Angaben der russischen Behörden um einen Bombenanschlag. “Ein selbst gebauter Sprengsatz ist in einem Restaurant am Kudrinskaja-Platz in Moskau explodiert und hat drei Menschen getötet”, erklärte das russische Antiterror-Komitee am Abend nach Angaben der Staatsagentur TASS. Die Frau, die den Sprengsatz bei sich hatte, wurde dabei getötet. 21 Menschen wurden verletzt.

Die Frau wurde der Erklärung zufolge von einem Wachmann aufgehalten, der ebenfalls getötet worden sei. Bei dem dritten Todesopfer handle es sich um einen Kunden.

Laut der Nachrichtenagentur Ria Nowosti hatte sich die Explosion gegen 20.10 Uhr Ortszeit (19.10 Uhr MESZ) “in der Nähe eines Sommercafés” in der russischen Hauptstadt ereignet. Im Onlinedienst Telegram waren Videos im Umlauf, die zahlreiche Feuerwehrfahrzeuge und Krankenwagen vor Ort zeigten.

Restaurant war laut Medien für Privatveranstaltung gebucht

Das Restaurant “Balzi Rossi” am Gartenring im erweiterten Zentrum Moskaus war nach Medienberichten für eine private Veranstaltung gebucht worden. In sozialen Medien war sowohl von einer Hochzeitsgesellschaft die Rede wie von der Geburtstagsfeier für einen General der russischen Streitkräfte. Die Behörden äußerten sich zunächst nicht.

Auf dem Telegram-Kanal Basa, der für enge Verbindungen zu den Sicherheitskräften bekannt ist, war zuvor von einer Gasexplosion in einer der Küchen des Cafés die Rede gewesen. Als Ursache wurde ein Leitungsleck vermutet, hieß es laut offiziell unbestätigten Berichten in sozialen Medien. Im russischen Staatsfernsehen hieß es ursprünglich, das Unglück könnte durch eine Gasflasche verursacht worden sein.

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Anschlag auf ein Restaurant am Kudrinskaja-Platz

Explosion in Moskau war Anschlag mit Sprengsatz

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Anschlag auf ein Restaurant am Kudrinskaja-Platz
APA/APA/AFP/Archiv/IGOR IVANKO
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Bei einer Explosion in Moskau, bei der am Samstag drei Menschen getötet wurden, handelt es sich nach Angaben der russischen Behörden um einen Bombenanschlag. “Ein selbst gebauter Sprengsatz ist in einem Restaurant am Kudrinskaja-Platz in Moskau explodiert und hat drei Menschen getötet”, erklärte das russische Antiterror-Komitee am Abend nach Angaben der Staatsagentur TASS. Die Frau, die den Sprengsatz bei sich hatte, wurde dabei getötet. 21 Menschen wurden verletzt.

Die Frau wurde der Erklärung zufolge von einem Wachmann aufgehalten, der ebenfalls getötet worden sei. Bei dem dritten Todesopfer handle es sich um einen Kunden.

Laut der Nachrichtenagentur Ria Nowosti hatte sich die Explosion gegen 20.10 Uhr Ortszeit (19.10 Uhr MESZ) “in der Nähe eines Sommercafés” in der russischen Hauptstadt ereignet. Im Onlinedienst Telegram waren Videos im Umlauf, die zahlreiche Feuerwehrfahrzeuge und Krankenwagen vor Ort zeigten.

Restaurant war laut Medien für Privatveranstaltung gebucht

Das Restaurant “Balzi Rossi” am Gartenring im erweiterten Zentrum Moskaus war nach Medienberichten für eine private Veranstaltung gebucht worden. In sozialen Medien war sowohl von einer Hochzeitsgesellschaft die Rede wie von der Geburtstagsfeier für einen General der russischen Streitkräfte. Die Behörden äußerten sich zunächst nicht.

Auf dem Telegram-Kanal Basa, der für enge Verbindungen zu den Sicherheitskräften bekannt ist, war zuvor von einer Gasexplosion in einer der Küchen des Cafés die Rede gewesen. Als Ursache wurde ein Leitungsleck vermutet, hieß es laut offiziell unbestätigten Berichten in sozialen Medien. Im russischen Staatsfernsehen hieß es ursprünglich, das Unglück könnte durch eine Gasflasche verursacht worden sein.

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