Ab 10. Juli muss man die Zufahrt zum Pragser Wildsee buchen

Prags – Für das Pragser Tal beginnen am Montag, 10. Juli, wieder die Aktionen für sanfte Mobilität und für eine bessere Besucherlenkung. Sie bauen auf Daten und Erfahrungen des “Plan Prags” in den vergangenen Jahren auf. Wie Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider erklärt, führen Land, Gemeinde und die beteiligten Tourismus- und Mobilitätsorganisationen das bewährte Konzept für nachhaltige Erreichbarkeit weiter: “Wir setzen auf Zug, Bus, Rad und Fußmobilität kombiniert mit Regelungen für Parkplätze und Zufahrten mit digitaler Technik sowie noch mehr Information.”

Neue Infopoints und Anpassungen bei der Verkehrslenkung

Gleich am Eingang des Tals haben der Straßendienst des Landes und die Gemeinde Prags eine neue Kurzparkzone mit einem Infopoint mit zwei Infostellen geschaffen. Dort gibt es für Ausflügler Auskunft, über die Möglichkeiten, umweltfreundlich und ohne Auto zum Pragser Wildsee zu gelangen.

Der Straßendienst des Landes hat außerdem beim Anfahrtsbereich auf der Pustertaler Staatsstraße (SS 49) am Kreisverkehr bei der Zufahrt ins Pragser Tal Verbesserungsarbeiten für die Verkehrsführung ausgeführt. Diese wurden gestern abgeschlossen. “Die Verkehrsführung ist nun klarer: Verbessert wurde vor allem die Sicht für die Fahrzeuglenker”, erklärt der Direktor des Straßendiensts Pustertal Görz Florian Rufinatscha.

Zufahrt und Zugang zum Pragser Wildsee

Ab 10. Juli muss die Zufahrt zum Pragser Wildsee wieder digital gebucht werden, und zwar täglich für die Zeit 9.30 Uhr bis 16 Uhr. Alle Zufahrtsberechtigten können den Zufahrtspunkt an der Landesstraße Richtung See automatisch passieren. Kameras lesen dafür das KFZ-Kennzeichen und geben die Straße frei. Wer nicht für die Durchfahrt autorisiert ist, kann über einen Kreisverkehr ausfahren und mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß oder mit dem Fahrrad ins Tal und zum Pragser Wildsee gelangen. Zum See fahren Shuttles, nämlich die Linien 439 und 442, wofür eine Online-Reservierung mit Online-Zahlung erforderlich ist.

Für Südtirol Pass-Besitzer sind auch ohne Online-Reservierung stets einige Plätze reserviert. Von den Regelungen ausgenommen sind die Durchfahrtsgenehmigungen für Gäste von Speiselokalen, Geschäften und anderen Dienstleistern im Pragser Tal, sowie für Feriengäste des Pragser Tals für die gesamte Aufenthaltsdauer. Shuttles und Parkplätze können unter www.prags.bz/ticket reserviert und bezahlt werden.