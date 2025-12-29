Ab 2026 höhere Kindergeldbeiträge nutzen

Von: luk

Mit 1. Jänner 2026 greifen die Änderungen an den Landesleistungen für Familien. Zu den wichtigsten Neuerungen zählt dabei die Anhebung des Landeskindergeldes, sowohl was den Beitrag als auch was den ISEE-Schwellenwert betrifft. ISEE steht für Indicatore della situazione economica equivalente (Indikator der wirtschaftlichen Situation einer Familie). “Wir setzen mit dieser Anpassung einen konkreten Schritt in Richtung soziale Gerechtigkeit. Denn es geht immer wieder darum hinzuschauen, wo Anpassungen nötig sind und diese konsequent im Sinne der Familien umzusetzen”, betont Familienlandesrätin Rosmarie Pamer. Auf ihren Vorschlag hin hatte die Landesregierung der Erhöhung des Landeskindergeldes und weiterer Anpassungen Ende Oktober zugestimmt (LPA hat berichtet).

Wer eine ISEE von bis zu 15.000 Euro aufweist, erhält 76 Euro pro Kind und pro Monat, bisher waren es 70 Euro. Neu hinzu kommt eine weitere Klasse: Wer einen ISEE-Wert von 15.000,1 Euro bis zu 30.000 Euro hat, erhält einen Monatsbeitrag von 68 Euro (bisher fiel diese ISEE-Klasse in jene, die einen Beitrag von 55 Euro bezogen hat). Familien, deren ISEE-Wert zwischen 30.000,1 Euro und 46.000 Euro liegt, beziehen 60 Euro monatliches Landeskindergeld (anstelle von 55 Euro). Angehoben wurde dabei auch der maximale Schwellenwert, der bisher bei 40.000 Euro gelegen hatte. Erhöht wurden zudem die Beträge, die Eltern von Kindern (und Erwachsenen) mit Behinderungen erhalten Monatsbeträge von 326 Euro, 210 Euro und 185 Euro (vorher 170 oder 300 Euro), für volljährige Kinder mit Behinderungen erhöht sich das Landeskindergeld auf 271 Euro, 148 Euro oder 131 Euro (vorher 120 und 250 Euro).

Wer einen historischen Wohnsitz von 15 Jahren hat, kann künftig auch ohne Nachweis, seit mindestens einem Jahr den Wohnsitz wieder in Südtirol zu haben, um das Landeskindergeld ansuchen. Verbesserungen gibt es auch für Eltern von Kindern, die aus dem Ausland adoptiert wurden: Alle Landesleistungen für Familien, so auch das Landeskindergeld, werden nun bereits ab der Genehmigung der Einreise ausbezahlt, vorher war dies erst ab dem Gerichtsurteil der Fall.

Um eine durchgängige Zahlung des Landeskindergeldes nutzen zu können, ist es ratsam bereits frühzeitig die neue ISEE-Erklärung in einem Steuerbeistandszentrum oder über das vorausgefüllte Online-Formular zu erstellen. Eingereicht werden können die Anträge um das Landeskindergeld ab 1. Jänner online über myCivis oder über ein Patronat. Informationen zu allen Leistungen, die Familien in Südtirol nutzen können, gibt es online im Familienportal des Landes, abrufbar unter https://familie.provinz.bz.it/de/finanzielle-leistungen.