Abschied: Regierungskommissar Cusumano trifft Kompatscher

Bozen – Am 28. April 2017 kam Vito Cusumano als Regierungskommissar nach Bozen. Nun, anlässlich seines bevorstehenden Wechsels nach L’Aquila, hat sich Cusumano am 16. Dezember offiziell bei Landeshauptmann Arno Kompatscher verabschiedet. Das Gespräch stand im Zeichen gegenseitiger Wertschätzung und einer über die Jahre gewachsenen guten Zusammenarbeit.

Sowohl Kompatscher als auch Cusumano betonten die gute Abstimmung zwischen den Institutionen, die stets unter Wahrung der jeweiligen Zuständigkeiten und des Subsidiaritätsprinzips erfolgt sei – ganz besonders in herausfordernden Zeiten wie etwa während der Covid-Pandemie.

“Ich möchte dem Regierungskommissar Vito Cusumano für die gute Zusammenarbeit bei der Bewältigung von Herausforderungen danken. Wir haben stets eine gemeinsame Linie und eine Lösung im Interesse der Bevölkerung gefunden. Ich danke ihm auch im Namen der gesamten Landesregierung – und ich glaube, ich kann ihm ebenso im Namen aller Bürgerinnen und Bürger danken“, unterstrich Landeshauptmann Kompatscher beim Treffen. Er sprach dem Regierungskommissar zugleich die besten Wünsche für seine neue Aufgabe in L’Aquila aus, die zur italienischen Kulturhauptstadt 2026 ernannt wurde.

Cusumano seinerseits sparte nicht mit Anerkennung und Lob für Südtirol. Er hob die hohe Lebensqualität, den gut dastehenden Arbeitsmarkt sowie die Vielfalt hervor, die dieses Land prägen. Der Landeshauptmann würdigte zudem die große Sensibilität des Regierungskommissars für die Besonderheiten und Eigenheiten

Südtirols.