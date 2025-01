Acht Tote bei Militäroffensive Israels im Westjordanland

Lage in Jenin eskaliert

Von: APA/dpa

Bei einem neuen größeren Militäreinsatz Israels in der Stadt Jenin im nördlichen Westjordanland sind nach palästinensischen Angaben mindestens acht Menschen getötet worden. Mehr als 35 weitere Palästinenser seien verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Ramallah mit. Die Armee hatte zuvor mitteilt, gemeinsam mit dem Inlandsgeheimdienst und Polizeikräften habe man einen “Anti-Terror-Einsatz” in der Stadt gestartet, die als Hochburg militanter Palästinenser gilt.

Der Name der Operation sei “Eisenmauer”. Der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu sagte, es handle sich um eine “großangelegte und wichtige Militäroperation”, die der Sicherheit im Westjordanland dienen solle. Man gehe überall dort vor, wohin die iranische Achse ihre Arme ausstrecke. Seit Beginn des Gaza-Kriegs mit dem Hamas-Massaker vor mehr als einem Jahr ist die Lage im Westjordanland besonders angespannt.

Hamas ruft zu Konfrontationen mit der Armee auf

Die palästinensische Terrororganisation Hamas rief zu einer “Generalmobilisierung” und zu Konfrontationen mit der Armee im Westjordanland auf. Auch die Organisation Islamischer Jihad rief die Einwohner des Westjordanlands auf, sich “diesem kriminellen Einsatz mit allen Mitteln zu widersetzen”. Netanyahus Stellungnahme sei in Verbindung “mit einem umfassenden Genozid gegen unser Volk” zu sehen, hieß es in der Mitteilung mit Blick auf den Gaza-Krieg.

Sicherheitskräfte der Palästinensischen Autonomiebehörde, die mehrere Wochen lang in Jenin gegen militante Kräfte im Einsatz waren, zogen sich nach palästinensischen Angaben vorher zurück. Nach Medienberichten drangen Bodentruppen und Spezialeinheiten in die Stadt ein. Es habe auch mehrere Drohnenangriffe gegeben.

Israel hatte im Sechstagekrieg 1967 unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert. Dort leben heute inmitten von drei Millionen Palästinensern rund 700.000 israelische Siedler. Die Palästinenser beanspruchen die Gebiete für einen eigenen Staat mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt.