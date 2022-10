Alberto Rizzo aus Brixen wird Kabinettschef im Justizministerium

Brixen/Rom – In der neuen Regierung Meloni wird auch ein Südtiroler eine wichtige Rolle spielen. Der Brixner Jurist und Richter Alberto Rizzo wurde nach Rom gerufen.

Rizzo wird Kabinettschef im Justizministerium des neuen Ministers Carlo Nordio.

Der 63-jährige Alberto Rizzo hat viele Jahre an der Universität in Bologna Rechtswissenschaften gelehrt und war danach Präsident des Landesgerichtes von Vicenza. Seinen Wohnsitz soll er laut Medienberichten immer in Brixen belassen haben.

Nun wechselt Rizzo in die ewige Stadt.