Alfreider trifft Freunde der Eisenbahn zu Austausch

Von: mk

Bozen – Die Eisenbahn ist das Rückgrat des öffentlichen Personenverkehrs und die wichtigste Infrastruktur, um die Zielsetzungen des Landesplans für nachhaltige Mobilität und Logistik und auch des Klimaplans zu erreichen. “In keine andere Infrastruktur wird deshalb so viel investiert wie in die Eisenbahn“ sagt Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider.

Der Ausbau der Bahnstrecke zwischen Meran und Bozen ist ein Herzstück dieser Bemühungen. Es sei positiv, dass dieses Großprojekt unter Einbindung der Bevölkerung von allem Anfang an umgesetzt werden soll, erklärten die Vertretenden des Vereins “Freunde der Eisenbahn“ beim Treffen mit Landesrat Alfreider.

Die Infodays seien ein Erfolgsmodell, lobten sie. Sie sprachen sich für einen raschen und zeitnahen Ausbau dieser wichtigen Verkehrsverbindung aus. Alfreider informierte seine Gesprächspartner schließlich auch darüber, dass das Mobilitätsressort ständig an Verbesserungen im Bahnverkehr arbeite. Man sei in ständigem Austausch mit Alstrom – jener Firma, welche in Südtirols Auftrag derzeit gut ein Dutzend Züge baut.

“Die neuen Züge sollen vor allem im Vinschgau zum Einsatz kommen. Sie sind deutlich länger als die aktuellen Dieselzüge. Zudem bieten sie hohen Komfort und die Mitnahme von Fahrrädern wird erleichtert“, sagt Landesrat Daniel Alfreider. Positiv hervorgehoben wurde die Reaktivierung eines Fernverkehrzugs in Italien: Zwölf Jahre lang verkehrte der Intercity Bozen-Lecce nicht. In diesem Jahr wird er wieder eingesetzt – zur Freude von Reisenden. “Immer mehr Menschen verreisen mit dem Zug, wenn gute Verbindungen angeboten werden. Diese Verbindung ist ein Beispiel dafür“, sagt Alfreider.