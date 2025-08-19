Aktuelle Seite: Home > Politik > Antworten der Gemeinde Brixen zu Gemeinschaftshäuser
Antworten der Gemeinde Brixen zu Gemeinschaftshäuser

Dienstag, 19. August 2025 | 17:39 Uhr
Grünen Bürgerliste Brixen
Grünen Bürgerliste Brixen
Brixen – „Wir, die Grünen Bürgerliste Brixen, haben eine Anfrage zur Zukunft der Gemeinschaftshäuser in Brixen gestellt, nachdem wir in den Medien gelesen und gehört hatten, dass das Land elektromedizinische Geräte und Einrichtungen für die Ausstattung der Gemeinschaftshäuser angeschafft hat. Die Gemeinschaftshäuser sind dafür vorgesehen, Dienstleistungen in den Bereichen Grundversorgung, Prävention und Gesundheitsförderung anzubieten und auf die Bedürfnisse chronisch kranker Patienten einzugehen“, so die Grünen Bürgerliste in einer Pressemitteilung.

Die Gemeinde ist in zweierlei Hinsicht an den Gemeinschaftshäusern beteiligt: zum einen in der Verwaltung, da die Gesundheits- und Sozialdienste im Bezirk und in dieser operativen Struktur integriert werden müssen; zum anderen ist die Beteiligung an denen Realisierung.

„Aus diesem Grund haben wir eine Anfrage zu diesem Thema gestellt und folgende Antworten erhalten:

Frage eins: Wurden bereits Räumlichkeiten für das Gemeinschaftshaus gefunden? Wenn ja, wo? Wenn nein, warum nicht?

Antwort eins: Ja, die Räumlichkeiten wurden gefunden. Das Gemeinschaftshaus wird sich in der Romastrasse 5 in Brixen befinden. Mit Beschluss Nr. 96/2024 hat der Gemeinderat einstimmig die vom Südtiroler Gesundheitsunternehmen beantragte Änderung des PUC (Piano Urbanistico Comunale, Gemeindeentwicklungsplan) genehmigt. Die Gemeinde hat in Zusammenarbeit mit dem Sanitätsbetrieb das Bauprojekt zur Errichtung neuer Infrastrukturen im Dienste der Bürger vorgelegt.

Frage zwei: Wenn ja, wurde es in einem für die Bürger leicht zugänglichen Gebiet angesiedelt?

Antwort zwei: Das Gemeindehaus befindet sich in der Nähe der Tiefgarage Mitte und ist über eine Unterführung erreichbar. Die Bushaltestelle befindet sich vor dem Gemeindehaus. Außerdem sind zwei Parkplätze vor dem Gemeindehaus vorgesehen.

Frage drei: Wird die Verwaltung des Gemeinschaftshauses öffentlich sein oder an Privatpersonen übertragen werden?

Antwort drei: Bezüglich der Verwaltung des Gemeinschaftshauses haben wir eine offizielle Mitteilung vom Südtiroler Sanitätsbetrieb erhalten, in der bestätigt wird, dass die Verwaltung öffentlich sein wird. Die Einrichtung wird direkt vom Gesundheitsunternehmen in Zusammenarbeit mit der Direktion des Gesundheitsbezirks Brixen verwaltet .

Frage vier: Ist dem Bürgermeister das Datum der Eröffnung des Gemeinschaftshauses bekannt?

Antwort vier: Der Südtiroler Gesundheitsdienst hat uns mitgeteilt, dass die Einweihung für Herbst 2025 vorgesehen ist. Es wird eine offizielle Mitteilung mit den Details folgen, die auch dem Bürgermeister und den zuständigen Behörden mitgeteilt wird.“

„Wir sind mit den Antworten zufrieden“, so die Bürgerliste, „vor allem weil die Einrichtung direkt vom Gesundheitsamt und nicht von privaten Trägern verwaltet und betrieben wird, wie es in einigen Regionen Italiens der Fall ist, und weil sie bereits im Herbst eröffnet werden soll. Wir hoffen, dass das Gesundheitsamt neben den Räumlichkeiten auch das Personal finden wird, um die Einrichtung zu betreiben, die die Arbeit der Notaufnahme des Krankenhauses entlasten soll.“

