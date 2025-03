Arbeiten am Kreisverkehr in Pikolein laufen weiter

Von: mk

St. Martin in Thurn – Die Bauarbeiten zur Errichtung des Kreisverkehrs in Pikolein in der Gemeinde St. Martin in Thurn im Gadertal sind wieder aufgenommen worden. “Durch den Kreisverkehr wollen wir die Sicherheit an der Kreuzung der Staatsstraße ins Gadertal mit der Landesstraße vom Würzjoch nach St. Martin in Thurn verbessern. Besonders Fußgänger und Fußgängerinnen sowie und Nutzende des öffentlichen Nahverkehrs sollen von der neuen, optimierten Verkehrsführung profitieren”, sagt Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider.

Ein wesentlicher Teil des Eingriffs ist die Neugestaltung der Straßenmauer zwischen der Gadertaler Staatsstraße (SS244) und der Straße aufs Würzjoch (LS 29). Die bestehende Mauer wird abgetragen und durch eine neue Struktur aus grobem Mosaik und Granitsteinen ersetzt. “Dadurch wird nicht nur die Stabilität des Straßenbereichs verbessert, sondern der Eingriff trägt auch zur optischen Aufwertung bei”, sagt der Projektverantwortliche Davide Ziller.

Darüber hinaus wird die neue Mauer um 60 Zentimeter bergwärts versetzt, um die Schneeräumung im Winter zu erleichtern.

Die Bauarbeiten verlaufen planmäßig, sodass der neue Kreisverkehr voraussichtlich bis Juni 2025 fertiggestellt sein wird.