Arbeitsklausur: Landesregierung stellt organisatorische Weichen

Bozen – Die Klärung organisatorischer Fragen nahm bei der ersten Arbeitsklausur der neuen Landesregierung am heutigen Dienstag in Bozen breiten Raum ein. Die Mitglieder der Landesregierung verschafften sich aber auch erste inhaltliche Einblicke: Ausführlich vorgestellt wurde unter anderem die Nachhaltigkeitsstrategie des Landes Südtirol “Everyday for Future”.

Eine Übersicht erhielten die Mitglieder der Landesregierung auch über die Struktur und die Kennzahlen des Landeshaushalts sowie über das Ergebnis einer eingehenden Haushaltsüberprüfung, die erst im Dezember abgeschlossen worden war. Aus deren Analyse waren vielfältige Optionen für strategische Entscheidungen hervorgegangen, um die Effizienz und Wirksamkeit der öffentlichen Ausgaben zu verbessern.

Die organisatorischen Fragen der heutigen Arbeitsklausur umfassten unter anderem die Aufteilung der Aufgabenbereiche unter den Landesräten und Landesrätinnen – darunter auch das vorgesehene Dekret mit der Zuteilung der Ämter zu den Ressorts -, aber auch einfach die Kommunikation und Pressearbeit, den Arbeitskalender der Landesregierung und die korrekte Vorgehensweise bei der Nominierung des direkt den Landesregierungsmitgliedern unterstellten Personals.