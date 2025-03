Assessor Guglielmi trifft Vertreter des Verbands „Lia di Comuns Ladins“

Von: mk

Trient – Heute Vormittag hat der Regionalassessor für Sprachminderheiten Luca Guglielmi die Vertreter des Verbands „Lia di Comuns Ladins“ getroffen, der die Gemeinden im Gebiet der Sellagruppe umfasst und dessen Vorsitzender der Bürgermeister von St. Martin in Thurn Giorgio Costabiei ist.

Im Mittelpunkt des Treffens standen die Strategien zur Förderung des „Lia di Comuns Ladins“, der von der Autonomen Region Trentino-Südtirol bereits offiziell als Instrument der Zusammenarbeit und Koordinierung der Politik zum Schutz der ladinischen Sprachminderheit anerkannt wird.

Zum Verband „Lia di Comuns Ladins” gehören die Gemeinden Badia-Abtei, Kastelruth-Ciastel- Castelrotto, Colle Santa Lucia-Col, Cortina d’Ampezzo-Anpezo, Corvara, Wengen-La Val- La Valle, Livinallongo del Col di Lana-Fodom, Enneberg-Mareo- Marebbe, St. Ulrich-Urtijëi- Ortisei, St. Martin in Thurn-San Martin de Tor- San Martino in Badia, St. Christina in Gröden-Santa Crestina- Santa Cristina Val Gardena , Wolkenstein-Sëlva- Selva Val Gardena sowie die Gemeinden im Gebiet der „Comun General de Fascia“.

Bei dem Treffen fand ein wichtiger Austausch statt, bei dem die Modalitäten zur Stärkung der Tätigkeiten des Verbands im Rahmen der Initiativen der Region zur Aufwertung und zum Schutz der Sprachminderheiten festgelegt wurden.

Regionalassessor Guglielmi bestätigte, dass die Region die Institutionen und Verbände fördern und stärken werde, die sich für die Unterstützung der ladinischen Sprachminderheit einsetzen, und erklärte: „Die Stärkung des „Lia di Comuns Ladins“ ist ein wichtiger Schritt für den Schutz unserer kulturellen Identität. Die Region ist bereit, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um den Schutz und die Aufwertung der ladinischen Sprache und Traditionen zu gewährleisten.“

Der Bürgermeister von St. Martin in Thurn Giorgio Costabiei zeigte sich zufrieden über die Aufmerksamkeit, die der ladinischen Gemeinschaft zuteilwird, und unterstrich die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen den örtlichen Körperschaften und der Region für die Zukunft der Sprachminderheiten.