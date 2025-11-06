Aktuelle Seite: Home > Politik > Aufwertung des Kapunzinergartens in Bozen trägt Früchte
Kinderflohmarkt des JD Bozen war nur eines der vielen Events

Aufwertung des Kapunzinergartens in Bozen trägt Früchte

Donnerstag, 06. November 2025 | 15:16 Uhr
Kapuzinergarten
gmbz
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Der Stadtviertelrat Altstadt–Bozner Boden–Rentsch zieht eine positive Bilanz: “Seit Anfang August haben im Kapuzinergarten zahlreiche Veranstaltungen stattgefunden, um den zentral gelegenen Park in der Bozner Altstadt wiederzubeleben. In den vergangenen Jahren war der Kapuzinergarten etwas verwahrlost und wurde zuletzt immer wieder auch für Drogengeschäfte genutzt.”

Mit dem Projekt „Kapuzinergarten Social Garten“ hat sich die Stadtregierung das Ziel gesetzt, den Park aufzuwerten – mit Erfolg. Durch ein vielfältiges Sport, Freizeit- und Kulturprogramm ist der Kapuzinergarten für die Boznerinnen und Bozner erneut zu einem beliebten Treffpunkt geworden.

Der Stadtviertelrat hat das Projekt mit 8.500 Euro unterstützt und zusätzlich eigene Veranstaltungen organisiert. So fand in Zusammenarbeit mit dem Jugenddienst Bozen bei strahlendem Herbstwetter ein Kinder- und Jugendflohmarkt statt. Das Theater im Hof führte gemeinsam mit dem Figurenkünstler Manfred Künster das Puppenspiel Die Bremer Stadtmusikanten für Kinder auf. Mitte Oktober folgte unter klarem Sternenhimmel ein Abendkonzert des Brass-Quintetts der Brassband Überetsch (Europameister 2025). Zuletzt ermöglichte der Verein Musicablu jungen Musikerinnen und Musikern einen Auftritt mit moderner Bühnentechnik.

Im kommenden Jahr soll der Kapuzinergarten umgebaut und erneuert werden. Auch danach sind zahlreiche Veranstaltungen geplant – denn man möchte an den Erfolg der vergangenen drei Monate anknüpfen.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Jannik Sinner ist glücklich, nicht in Österreich geboren zu sein
Kommentare
168
Jannik Sinner ist glücklich, nicht in Österreich geboren zu sein
System unter Druck: Italien droht die Renten-Krise
Kommentare
62
System unter Druck: Italien droht die Renten-Krise
Bizarre Alpen-Tradition lehrt das Gruseln zur Weihnachtszeit
Kommentare
28
Bizarre Alpen-Tradition lehrt das Gruseln zur Weihnachtszeit
Italien ist die Todesfalle Nummer eins in Europa
Kommentare
25
Italien ist die Todesfalle Nummer eins in Europa
Öffentlicher Dienst: Keine Mittel zum Inflationsausgleich für 2025 bis 2027?
Kommentare
25
Öffentlicher Dienst: Keine Mittel zum Inflationsausgleich für 2025 bis 2027?
Anzeigen
Eurogest
Eurogest
Ihr Experte für sichere und effiziente Archivierungslösungen
Das Frühstücksei aus Südtirol
Das Frühstücksei aus Südtirol
Bio- und Freilandeier
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 