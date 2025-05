Australien wählt ein neues Parlament

Von: APA/dpa

In Australien sind am Samstag mehr als 18 Millionen Menschen aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Spitzenkandidaten sind der amtierende Premierminister Anthony Albanese von der sozialdemokratischen Labor Party und sein Herausforderer Peter Dutton, der Vorsitzende der konservativen Koalition aus Liberalen und Nationalen. Bei der Wahl werden alle 150 Sitze im Unterhaus und 40 der 76 Sitze im Senat neu besetzt.

Zentrales Wahlkampfthema waren die hohen Lebenshaltungskosten und die Wohnraumkrise in Down Under. In Umfragen lag zuletzt die Labor Party von Regierungschef Albanese vorne. Den früheren Verteidigungs- und Innenminister Dutton brachte während des Wahlkampfes vor allem seine Nähe zur Politik von US-Präsident Donald Trump ins Trudeln – für viele Australier ist Trump ein rotes Tuch.

Es herrscht Wahlpflicht. Die Wahllokale sind von 08.00 bis 18.00 Uhr Ortszeit (00.00 bis 10.00 Uhr MESZ) geöffnet. Ergebnisse werden im Laufe des Abends erwartet.