Aktuelle Seite: Home > Politik > Bahnhof Sterzing: Arbeiten an Aufzügen werden fortgesetzt
Fertigstellung erfolgt voraussichtlich im Herbst

Bahnhof Sterzing: Arbeiten an Aufzügen werden fortgesetzt

Donnerstag, 26. März 2026 | 16:47 Uhr
250710 Sterzing Barrierefreiheit (Ivan Brentegani)-10 (1)
LPA/Ivan Brentegani
Schriftgröße

Von: mk

Sterzing – Die staatliche Eisenbahngesellschaft RFI führt die Arbeiten zur Anbringung der Aufzüge im Bahnhof von Sterzing fort. Damit die Unannehmlichkeiten auf ein Minimum reduziert werden, wird hauptsächlich während der im Fahrplan bereits vorgesehenen Unterbrechungen gearbeitet, insbesondere in den frühen Morgenstunden und während der Nacht, teilt das Ressort für Infrastrukturen und Mobilität mit.

Die Wiederaufnahme der Arbeiten sei auch dank der Gespräche und der guten Zusammenarbeit zwischen dem Land Südtirol und RFI möglich geworden und diene dem gemeinsamen Ziel, die Eingriffe unter Berücksichtigung der Anforderungen des Eisenbahnbetriebs voranzutreiben.

„Barrierefreiheit ist ein zentrales Element der modernen Mobilität. In Sterzing setzen wir gezielte Maßnahmen, um die Qualität für die Fahrgäste, insbesondere für Menschen mit Einschränkungen und Familien mit Kinderwagen sowie Senioren, zu verbessern und dank der Zusammenarbeit mit RFI zugleich die Kontinuität des Dienstes zu gewährleisten”, betont der Landesrat für Infrastrukturen und Mobilität, Daniel Alfreider. Diese Arbeitsweise ermögliche es, die Kontinuität des Zugverkehrs entlang der Brennerlinie zu gewährleisten, die Unannehmlichkeiten für Pendlerinnen und Pendler sowie Reisende so gering wie möglich zu halten, bringe jedoch auch mit sich, dass sich die Arbeitsdauer insgesamt verlängere.

„Die Arbeiten entlang der Brennerlinie erfordern, insbesondere aufgrund der strukturellen Gegebenheiten an einigen Bahnhöfen, besondere Aufmerksamkeit. In Sterzing sind die verfügbaren Flächen – etwa am Mittelbahnsteig – begrenzt, was eine abschnittsweise Planung und gezielte Arbeitsschritte notwendig macht“, erklärt Alexander Alber, der Direktor des Amtes für Infrastrukturen und nachhaltige Mobilität.

Eine Beschleunigung der Arbeiten soll im Sommer möglich sein, wenn im Zuge der geplanten Sperre der Strecke zwischen Brixen und Brenner vom 18. Juli bis 2. August durchgehend gearbeitet werden kann. Dieses Zeitfenster erlaube es, auch die Arbeiten für die Aufzüge zügig voranzubringen. Die Inbetriebnahme der neuen Anlagen ist derzeit für den Herbst 2026 vorgesehen.

Bezirk: Wipptal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Wipptal

Meistkommentiert
Pestizide auf Spielplätzen: Grasproben belastet
Kommentare
67
Pestizide auf Spielplätzen: Grasproben belastet
Tarife für Seniorenheim als Kostenfalle?
Kommentare
48
Tarife für Seniorenheim als Kostenfalle?
Meran will Wildwuchs bei E-Rollern und -Fahrrädern eindämmen
Kommentare
36
Meran will Wildwuchs bei E-Rollern und -Fahrrädern eindämmen
Trump ruft zur Wiederwahl von Orbán auf
Kommentare
32
Trump ruft zur Wiederwahl von Orbán auf
Schockierend: Mittelschüler sticht auf seine Lehrerin ein
Kommentare
32
Schockierend: Mittelschüler sticht auf seine Lehrerin ein
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 