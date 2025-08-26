Benedikter kritisiert Israels Vorgehen in Gaza

Von: Ivd

Bozen/Gaza – „‘Wir werden alle Palästinenser in Gaza vernichten!‘ schreit ein israelischer Ultra-Rechter in die Kamera eines Journalisten (ARD 05.06.2025) – und er beschreibt damit, was derzeit immer noch in Gaza geschieht: Täglich killt Israels Armee Dutzende, zum Teil Hunderte von palästinensischen Zivilisten“, so der Grünen-Abgeordnete Dr. Rudolf Benedikter

Der tödliche Suprematsanspruch Israels hat in Gaza bislang nach konventionellen Schätzungen etwa 60.000 Opfer gefordert, namenlose Tote. Einige Angaben gehen davon aus, dass von den Toten 70 Prozent Frauen und Kinder sind. „Gaza selbst ist ein einziger Schutthaufen“, so Benedikter.

„Wie anders als ‚Völkermord‘ kann man einen derartigen Vernichtungskrieg nennen? Freilich, nach Israels Darstellung alles nur ‚menschliche Schutzschilder‘, Kollateralschäden einer ‚legitimen Vergeltung‘. Zynischer kann man den Krieg des Staates Israel in Palästina wohl nicht darstellen.“

„Die Vorwürfe seitens der UNO und einiger europäischer Regierungen des Völkermords, der Kriegsverbrechen, der menschenrechtswidrigen Vertreibungen, der Kollektivstrafen, die Kritik des Papstes am Genozid in Gaza, der Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs, der den Regierungschef Netanjahu als Kriegsverbrecher vermutet (wie den anderen Kriegsherrn Putin) – dies alles prallt ab am tödlichen Suprematsanspruch Israels“, so Benedikter. Der Anspruch, über allen Regeln des Völkerrechts zu stehen, die beanspruchte Alleinstellung des Staates Israel, dies sei laut des Grünen das Grundproblem.

Das historische Trauma des Holocausts und der real existierende Antisemitismus in der Welt sei laut Benedikter für Israel immer noch Legitimationsbasis für seinen Terror gegenüber der Zivilbevölkerung Palästinas „und – seit Oktober 2023 – für seine Lizenz zum Völkermord in Gaza.“

„Ermöglicht wird dies auch durch die unbeschreibliche Heuchelei vieler westlicher Regierungen und Medien, die diesen Sonderstatus Israels aus eigenen strategischen Interessen dulden, ja rechtfertigen. Im Gegenteil: Ob USA, Deutschland, Frankreich oder Italien immer noch rüsten deren Regierungen den Terrorstaat Israel mit Kriegsgerät auf, mit Flugzeugen, Bomben, Panzern, die umgehend Schulen und Krankenhäuser in Gaza in Schutt und Asche legen. Diese Länder tragen Mitschuld am Völkermord Israels in Palästina“, schließet Benedikter ab.