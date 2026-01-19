Aktuelle Seite: Home > Politik > Bewegung im Bozner Gemeinderat
Pegoraro verlässt La Civica, bleibt aber Teil der Mehrheitskoalition

Bewegung im Bozner Gemeinderat

Montag, 19. Januar 2026 | 10:33 Uhr
Municipio-Rathaus Bozen
gmbz
Von: luk

Bozen – Es gibt Bewegung im Bozner Gemeinderat: Die Gemeinderätin Barbara Pegoraro hat ihren Austritt aus der Liste “La Civica per Bolzano” bekannt gegeben. An der politischen Mehrheitslage ändert sich dadurch jedoch nichts: Pegoraro will die Stadtregierung unter Bürgermeister Corrarati weiterhin unterstützen.

La Civica nehme die Entscheidung zur Kenntnis, erklärte Listenpräsident Roberto Zanin. Die Gruppierung verstehe sich als liberal geprägte politische Kraft und respektiere aus Prinzip individuelle Entscheidungen, auch dann, wenn sie nicht den eigenen Vorstellungen entsprächen. Der Austritt werde daher “mit Respekt, ohne Polemik und ohne Druck” akzeptiert.

Durch Pegoraros Schritt bleibt die Mehrheit aus Mitte-rechts-Parteien und SVP voraussichtlich weiterhin bei 24 von insgesamt 45 Gemeinderäten.

 

Bezirk: Bozen

