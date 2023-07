Bezirksrat solidarisiert sich mit Alt-Landeshautmann Luis Drunwalder

Bruneck – Im Rahmen der Bezirksratssitzung der Bezirksgemeinschaft Pustertal am 20. Juli hat sich der Bezirksrat für die Unterstützung des Alt-Landeshauptmannes Luis Durnwalder ausgesprochen. Per Beschluss hat sich das Gremium einstimmig mit Luis Durnwalder solidarisiert und damit seinen jahrzehntelangen Einsatz für die Autonome Provinz Bozen anerkannt.

Der Präsident der Bezirksgemeinschaft Pustertal, Robert Alexander Steger betont: „mit diesem Beschluss erkennen wir als Heimatbezirk des Alt-Landeshauptmannes an, dass Luis Durnwalder im Laufe seiner Amtszeit dem Land Südtirol zu mehr Ansehen verholfen hat und in seinem Wirken stets das Wohl des Landes und der Bevölkerung in den Vordergrund gestellt hat.“

Der Beschluss ist auf der Amtstafel der Bezirksgemeinschaft veröffentlicht und für alle Interessierten einsehbar.