Bianchi: “Genug der Vorurteile”

Bozen – Genug der Vorurteile, beurteilen Sie uns nach dem, was wir tun werden”. Das ist die Botschaft von Christian Bianchi, Provinzrat der Lega und ehemaliger Bürgermeister von Leifers, an diejenigen, die Appelle und Unterschriftensammlungen gegen die SVP lancieren.

Die Südtiroler Volkspartei schmiedet gerade für die nächsten fünf Jahre eine Regierung mit der den “Brüdern Italiens” und der Lega. Von einigen Seiten wird dies als gefährlicher Rechtsruck und – vor dem Hintergrund der Südtiroler Geschichte – als Verrat an den Werten gesehen.

Doch Christian Bianchi möchte beruhigend in die Debatte einwirken und beschwichtigen, berichtet die Zeitung Alto Adige. Dazu zieht er konkrete Beispiele heran: Die Lega sei etwa seit fünf Jahren in der Landesregierung. In der Gemeinde Leifers sei sie hingegen bereits seit fast zehn Jahren am Steuerrad. Man habe sich immer für alle Sprachgruppen eingesetzt, sei nie homophob, rassistisch oder gegen den Umweltschutz gewesen.

“Wir akzeptieren nicht, dass jemand auf dem Platz so etwas behauptet, ohne dass es dafür eine Grundlage gibt. Die Mitte-Rechts-Bewegung aus Lega und Fdi regiert neben dem Staat auch viele Regionen und eine große Zahl von Gemeinden, und statistisch gesehen sind das alles Gebiete mit hoher Zufriedenheit. Deshalb können wir nicht akzeptieren, dass Wissenschaftler, Kulturschaffende, Frauen, Biologen, aber vor allem Lehrer Dinge schreiben, die jeder Grundlage entbehren”, fügt Bianchi an.

Auch die neue Südtiroler Landesregierung mit Beteiligung der Lega, der Fratelli d’Italia, La Civica und den Freiheitlichen werde sich an ihren Taten messen lassen müssen. Eine dieser Taten, so kündigt Bianchi an, werde die Wiederherstellung der im Laufe der Zeit verloren gegangenen Kompetenzen für Südtirol sein. “Etwas, worauf die SVP schon seit über 20 Jahren wartet.”