Aktuelle Seite: Home > Politik > Bis zu 18.000 Tote laut Bericht nach Protesten im Iran
Viele Menschen starben bei Protesten gegen das iranische Regime

Bis zu 18.000 Tote laut Bericht nach Protesten im Iran

Sonntag, 18. Januar 2026 | 19:21 Uhr
Viele Menschen starben bei Protesten gegen das iranische Regime
APA/APA/KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER
Schriftgröße

Von: APA/Reuters/dpa

Bei den Massenprotesten im Iran sollen nach Informationen der “The Sunday Times” 16.500 bis 18.000 Menschen getötet worden sein. Mitarbeiter in acht großen Augenkliniken und 16 Notaufnahmen im Land hätten die Zahlen zusammengestellt. Demnach sollen weitere 330.000 bis 360.000 Menschen verletzt worden sein. Mindestens 700 bis 1.000 Menschen hätten ein Auge verloren. Allein in der Noor-Klinik, einem Augenkrankenhaus in Teheran, seien 7.000 Augenverletzungen dokumentiert.

Irans oberster Führer Ali Khamenei hatte am Samstag erstmals eingeräumt, dass es Tausende Tote während der Proteste gegeben habe. Ein Regierungsvertreter sagte am Sonntag der Nachrichtenagentur Reuters, mindestens 5.000 Menschen seien getötet worden, darunter seien etwa 500 Angehörige der Sicherheitskräfte. Der Vertreter, der anonym bleiben wollte, erklärte zudem, einige der heftigsten Zusammenstöße und die höchste Zahl an Todesopfern habe es in den kurdischen Gebieten im Nordwesten des Iran gegeben.

Die Iran-Expertin Holly Dagres von der Denkfabrik Washington Institute erklärte auf X, ein Diplomat habe ihr bestätigt, seine Botschaft halte eine Zahl von 12.000 Todesopfern für zutreffend.

Das in den USA ansässige Aktivistennetzwerk Hrana berichtete auf X, 3.308 Todesfälle seien bestätigt. Weitere 4.382 würden geprüft. Mindestens 24.266 Menschen seien festgenommen worden. Die in Norwegen ansässige kurdisch-iranische Menschenrechtsgruppe Hengaw hatte ebenfalls berichtet, dass es einige der heftigsten Zusammenstöße in den kurdischen Gebieten gegeben hätte. Alle Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.

Internet-Sperre erschwert Berichterstattung aus dem Iran

Die Berichterstattung über die Opfer nach dem gewaltsamen Vorgehen von Sicherheitskräften gegen Demonstrierende ist erschwert, weil die iranische Führung am 8. Jänner eine Internetsperre verhängt hat. Eine der wenigen Möglichkeiten, die Blockade zu umgehen, bietet das Satelliten-Internet Starlink von Elon Musks Raumfahrtfirma SpaceX.

Aktivisten rechnen damit, dass die Opferzahlen weiter ansteigen, sobald mehr Informationen nach außen dringen.

Die Proteste hatten Ende Dezember wegen der dramatischen Wirtschaftskrise und der sehr hohen Inflation begonnen. Sie weiteten sich jedoch schnell zu politischen Demonstrationen gegen das autoritäre System der Islamischen Republik aus.

Kommentare

Aktuell sind 10 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Rimini: Unmoralische Preisspirale in Italiens Hotels
Kommentare
51
Rimini: Unmoralische Preisspirale in Italiens Hotels
Bozen: Bekannter Straßenmusiker erhält Geldstrafe
Kommentare
49
Bozen: Bekannter Straßenmusiker erhält Geldstrafe
Grönland: Trump kündigt Zölle gegen mehrere NATO-Staaten an
Kommentare
23
Grönland: Trump kündigt Zölle gegen mehrere NATO-Staaten an
Freihandelsabkommen zwischen EU und Mercosur unterzeichnet
Kommentare
22
Freihandelsabkommen zwischen EU und Mercosur unterzeichnet
Meloni warnt Trump: Neue US-Zölle wären ein Fehler
15
Meloni warnt Trump: Neue US-Zölle wären ein Fehler
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 