Rund 50 Autos, einige Postkästen und Hauswände mit Blut beschmiert

Blutige Hakenkreuze in Hanau

Donnerstag, 06. November 2025 | 14:14 Uhr
APA/APA/dpa/Thomas Frey
Von: APA/dpa

Die deutsche Stadt Hanau hat geschockt auf die Entdeckung von blutigen Hakenkreuz-Schmierereien auf Autos und an Hauswänden reagiert. Fast 50 Autos, mehrere Postkästen und Hauswände wurden offensichtlich mit Blut beschmiert. “Gerade in unserer Stadt, die durch den rassistischen Anschlag vom 19. Februar 2020 tief geprägt wurde, löst eine solche Tat tiefe Bestürzung aus”, sagte Bürgermeister Claus Kaminsky (SPD).

Es handelt sich um menschliches Blut

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Den Ermittlern zufolge hatte sich am späten Mittwochabend ein Zeuge gemeldet, der eine rötliche Flüssigkeit an seinem im Stadtteil Lamboy abgestellten Fahrzeug festgestellt habe.

Die Flüssigkeit war laut den Ermittlern in Form eines Hakenkreuzes auf die Motorhaube des Wagens aufgebracht worden. Im Umfeld fanden die Beamten demnach zahlreiche weitere beschmierte Autos sowie Briefkästen und auch Hauswände.

Insgesamt seien bisher fast 50 Fahrzeuge registriert worden – viele von ihnen mit dem verbotenen Symbol beschmiert. Ein spezieller Vortest habe ergeben, dass es sich bei der Substanz um menschliches Blut handeln dürfte. Woher es stammt, ist laut Polizei unklar.

Die Schmierereien überschatten die für den Nachmittag geplante Einweihung eines Denkmals, das an die ehemalige Judengasse und die von den Nationalsozialisten zerstörte Synagoge erinnern soll.

“Hakenkreuze haben in Hanau keinen Platz”

Hanau stehe für eine Stadtgesellschaft, die gegen Hass, Rassismus und jede Form extremistischer Symbolik eintrete, erklärte Bürgermeister Kaminsky. “Was hier geschehen ist, überschreitet jede Grenze des Anstands und der Menschlichkeit.” Die Stadt stellte Strafanzeige. “Hakenkreuze haben in Hanau keinen Platz. Wir werden nicht zulassen, dass solche Zeichen Angst oder Spaltung säen”, betonte Kaminsky.

Nach Ansicht von Stadträtin und Ordnungsdezernentin Isabelle Hemsley (CDU) stellen Taten wie diese einen Angriff auf die Grundwerte des Gemeinwesens dar, verbreiten Angst und zielen bewusst auf die Verunsicherung der gesamten Nachbarschaft.

In Hanau hatte am 19. Februar 2020 ein 43-jähriger Deutscher neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen. Danach tötete er seine Mutter und sich selbst.

