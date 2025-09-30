Aktuelle Seite: Home > Politik > Brixen setzt ein Zeichen für die Brustkrebsforschung
Kleiner Graben in Rosa

Brixen setzt ein Zeichen für die Brustkrebsforschung

Dienstag, 30. September 2025 | 14:22 Uhr
Kleiner Graben in Rosa
Matthias Gasser
Von: Ivd

Brixen – Morgenabend wird der Kleine Graben in Brixen in Rosa erstrahlen. Mit dieser Aktion beteiligen sich die Gemeinde Brixen und die Kommission für Chancengleichheit an der nationalen Sensibilisierungskampagne “Nastro Rosa AIRC”, die von ANCI und der Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro ETS koordiniert wird. Ziel der Initiative ist es, auf die Bedeutung von Forschung und Prävention im Kampf gegen Brustkrebs aufmerksam zu machen.

Brustkrebs ist die am häufigsten diagnostizierte Krebserkrankung bei Frauen: Jährlich sind in Italien über 55.000 Frauen betroffen. Dank intensiver Forschung konnte in den letzten zwanzig Jahren die Überlebensrate fünf Jahre nach der Diagnose auf 88 Prozent gesteigert werden. Dennoch stellen besonders aggressive Formen der Krankheit weiterhin eine große Herausforderung dar.

Mit der Beleuchtung des Kleinen Graben setzt Brixen ein sichtbares Zeichen der Solidarität und unterstützt die Botschaft, dass Forschung und Prävention Leben retten.

Stadträtin Sara Dejakum betont: „Die Kommission für Chancengleichheit beteiligt sich mit Überzeugung an dieser wichtigen Aktion. Mit dem Licht in Rosa wollen wir ein starkes Zeichen der Nähe zu allen Betroffenen und ihren Familien setzen und gleichzeitig das Bewusstsein für die Bedeutung der Forschung stärken.“

