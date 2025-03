Bürgerliste Deburiada stellt Gemeinwohl in den Vordergrund

Von: mk

Abtei – Die Bürgerliste „Deburiada“ mit dem amtierenden Kulturreferenten Werner Pescosta an der Spitze hat ihr Team für die bevorstehenden Gemeinderatswahlen vorgestellt. Das Ziel: Teil der Regierungskoalition der Gemeinde Abtei zu bleiben, um sich weiterhin für das Wohl aller Mitbürgerinnen und Mitbürger zu engagieren.

In der Geschichte der Gemeinde Abtei war die Bürgerliste Deburiada 2009 die erste, die sich von der traditionellen Dorfpolitik distanzierte, die die Gemeinde seit den ersten Nachkriegsjahren geprägt hatte. Die Liste basiert auf Ideen und Idealen, die sie umzusetzen verspricht. Für die kommenden Wahlen umfasst sie vier Kandidatinnen und neun Kandidaten aus den drei Dörfern Abtei, Stern und St. Kassian und setzt diesmal vor allem auf junge Menschen, die ihre Fähigkeiten in den Dienst der Gemeindeverwaltung stellen wollen. Die Gruppe hat sich bereits mehrmals getroffen, um die Bedürfnisse und Anforderungen der Bürger und der Gemeindeverwaltung für die nächsten fünf Jahre zu evaluieren.

Seit 2009 im Gemeindeausschuss vertreten, präsentiert sich die Liste Deburiada erneut als eine von den etablierten Kräften unabhängige Liste, die sich in erster Linie für das Wohl der Bürgerinnen und Bürger einsetzt. Dank der Geschlossenheit, die die Bürgerliste seit jeher auszeichne, habe man viel erreichen können, heißt es in einer Aussendung. In der noch laufenden Legislaturperiode lag der Schwerpunkt vor allem im Bildungsbereich mit der Sanierung der Schulgebäude in Stern, wo derzeit an der Grundschule und am neuen Kindergarten gearbeitet wird.

Auch die Erweiterung des Freizeitangebotes mit der Errichtung eines neuen Pumptracks in Abtei und der Beachvolleyballplätze in St. Kassian prägten diese Legislaturperiode. Vor allem aber seien das Bekenntnis zu einer am Gemeinwohl orientierten Politik und einer nachhaltigen Ortsentwicklung und damit die Abkehr von der Lobbypolitik im Vordergrund gestanden, erklären die Vertreter der Liste. Zwei wichtige Entscheidungen seien in diesem Sinne getroffen worden: das Nein zur Ski-WM und die Widmung eines Teils der Ortstaxe für ein neues öffentliches Schwimmbad.

„In den nächsten fünf Jahren werden wir uns weiterhin in den verschiedenen Bereichen – Wirtschaft, Soziales, Kultur und Sport – engagieren und dabei besonders auf die Nachhaltigkeit achten, die in den Tourismusorten von Alta Badia oft aus den Augen verloren zu werden scheint“, erklärt Werner Pescosta, der Vorsitzende der Liste.

Dieses Ziel könne erreicht werden, indem man auf den guten Grundlagen aufbaut, die in den letzten Jahren geschaffen worden seien und indem man kompetente Personen in den Gemeinderat und in den Gemeindeausschuss bringe, die als Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger und für die zahlreichen Vereine, die das Herz der Gemeinschaft der Gemeinde Abtei bilden, dienen könnten.

Die Kandidaten der Liste Deburiada 2025 sind Werner Pescosta (derzeitiger Referent für Kultur, Schule und geförderten Wohnbau), Elide Mussner (derzeitige Referentin für Tourismus und Jugend), Emerich Pedratscher (Gemeinderat), Daniele Irsara (Gemeinderat), Lucia Piccolruaz, Giulia D’Urso, Barbara Gasser, Ulrike Frenademez, Matteo Ruggeri, Fabian Valentin, Robert Sama, Samuel Anvidalfarei und Emanuel Dorigo.