Aktuelle Seite: Home > Politik > Bürgermeister bekommen höhere Amtsentschädigung
Beschluss Regionalregierung

Bürgermeister bekommen höhere Amtsentschädigung

Mittwoch, 29. Oktober 2025 | 13:47 Uhr
Kassen wollen mehr Geld in den niedergelassenen Bereich stecken
APA/APA/THEMENBILD/EVA MANHART
Schriftgröße

Von: luk

Bozen/Trient – Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Südtirol erhalten künftig mehr Geld. Die Regionalregierung hat am Mittwochvormittag eine Erhöhung der Amtsentschädigungen beschlossen. Davon profitieren auch Vizebürgermeister sowie Gemeindereferenten.

Mit der Maßnahme soll die Attraktivität kommunaler Ämter gesteigert werden, da sich viele Gemeinden zunehmend schwertun, geeignete Personen für politische Mandate zu finden.

Für kleinere Gemeinden gibt es eine Erhöhung von bis zu 20 Prozent. Das bedeutet je nach Gemeindegröße zwischen 400 und 800 Euro brutto mehr im Monat. In größeren Städten sei die Steigerung abgestuft und reicht bis zu 2,5 Prozent. Der Bürgermeister von Bozen erhält damit eine Entschädigung auf dem Niveau des Landeshauptmanns.

Der Gemeindenverband hatte ursprünglich eine deutlichere Anpassung gefordert, zeigte sich aber mit dem nun gefundenen Kompromiss zufrieden.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 4 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
“Ein Imageschaden für das Land? Grotesk!”
Kommentare
71
“Ein Imageschaden für das Land? Grotesk!”
Echter Kürbis oder Plastik? Nachhaltigkeit zu Halloween
Kommentare
30
Echter Kürbis oder Plastik? Nachhaltigkeit zu Halloween
Fall Vettori: Bozner Grüne kritisieren Schweigen der Volkspartei
Kommentare
27
Fall Vettori: Bozner Grüne kritisieren Schweigen der Volkspartei
„Sie wurden mit KI erstellt. Man glaubt, ich würde mich bei der Arbeit so zeigen“
Kommentare
27
„Sie wurden mit KI erstellt. Man glaubt, ich würde mich bei der Arbeit so zeigen“
Südtiroler wünschen sich mehr Polizeipräsenz
Kommentare
25
Südtiroler wünschen sich mehr Polizeipräsenz
Anzeigen
Weißwein und die Kunst der Leichtigkeit
Weißwein und die Kunst der Leichtigkeit
Europas Vielfalt im Glas
Krypto-Chancen trotz Risiken
Krypto-Chancen trotz Risiken
FedMining wächst weiter
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 