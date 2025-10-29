Bürgermeister bekommen höhere Amtsentschädigung

Von: luk

Bozen/Trient – Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Südtirol erhalten künftig mehr Geld. Die Regionalregierung hat am Mittwochvormittag eine Erhöhung der Amtsentschädigungen beschlossen. Davon profitieren auch Vizebürgermeister sowie Gemeindereferenten.

Mit der Maßnahme soll die Attraktivität kommunaler Ämter gesteigert werden, da sich viele Gemeinden zunehmend schwertun, geeignete Personen für politische Mandate zu finden.

Für kleinere Gemeinden gibt es eine Erhöhung von bis zu 20 Prozent. Das bedeutet je nach Gemeindegröße zwischen 400 und 800 Euro brutto mehr im Monat. In größeren Städten sei die Steigerung abgestuft und reicht bis zu 2,5 Prozent. Der Bürgermeister von Bozen erhält damit eine Entschädigung auf dem Niveau des Landeshauptmanns.

Der Gemeindenverband hatte ursprünglich eine deutlichere Anpassung gefordert, zeigte sich aber mit dem nun gefundenen Kompromiss zufrieden.