CHP will İmamoğlu zum Präsidentschaftskandidaten wählen

Von: APA/dpa

Die größte türkische Oppositionspartei CHP will den mit Ermittlungen konfrontierten Istanbuler Bürgermeister am Sonntag als ihren Präsidentschaftskandidaten nominieren. In der landesweiten Abstimmung sind nicht nur 1,7 Millionen Parteimitglieder der CHP aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Neben jeder 4.000 im Land aufgestellten Wahlboxen sollen ebenso viele symbolische “Solidaritätswahlboxen” aufgestellt werden, in denen Bürger eine Stimme abgeben können.

Ekrem İmamoğlu ist der einzige Kandidat. Der Istanbuler Bürgermeister wurde am Mittwoch festgenommen. Seine Kandidatur stand da bereits fest. Er gilt als aussichtsreicher Konkurrent des regierenden Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan. Offizieller Kandidat ist İmamoğlu erst, wenn die als regierungsfreundlich geltende türkische Wahlbehörde YSK seine Kandidatur bestätigt.

Sollten die Terrorermittlungen, wegen derer er unter anderem festgenommen wurde, bis dahin nicht aufgegeben worden sein, ist die Annahme seiner Kandidatur unwahrscheinlich. Zudem wurde İmamoğlu in dieser Woche der Universitätsabschluss aberkannt. Die Entscheidung ist noch nicht endgültig. Ein Abschluss ist Voraussetzung für eine Präsidentschaftskandidatur in der Türkei.

Kritiker sehen seine Festnahme als den Versuch der Regierung, einen potenziellen Konkurrenten auszuschalten. Erdoğans Regierung weist das zurück. Die nächste reguläre Wahl soll 2028 stattfinden.

Türkische Medienaufsicht droht Sendern mit Strafen

Die türkische Medienaufsicht drohte den Medien im Land im Falle von “unwahrer Berichterstattung” mit Strafen und Lizenzentzug. “Wir fordern die Medien erneut auf, sich nicht auf parteiische und unwahre Berichterstattung zu stützen, sondern ausschließlich offizielle Informationen und Erklärungen der zuständigen Behörden zu veröffentlichen”, schrieb der Chef der Aufsicht, Ebubekir Sahin, auf X.

Andernfalls würden Maßnahmen ergriffen, die “bis hin zu langfristigen Sendeverboten und letztendlich sogar zum Lizenzentzug reichen”. Er spreche “eine letzte Mahnung” aus. Berichten zufolge stellten daraufhin einige Sender ihre Live-Berichterstattung von Demonstrationen im Land ein. Ilhan Tasci, Mitglied in der Medienaufsicht für die Opposition, kritisierte den Aufruf scharf und schrieb auf der Plattform X, Sahin habe die Pressefreiheit im Land außer Kraft gesetzt.

Auch in der Nacht auf Sonntag waren wieder Tausende in Istanbul und anderen Städten auf die Straße gegangen, um gegen die Festnahme İmamoğlus zu protestieren. Zuvor hatte das Istanbuler Gouverneursamt die Protestverbote für die Metropole am Bosporus verschärft und verlängert. Ab Sonntag gelten Zugangsbeschränkungen, teilte das Amt weiter mit.