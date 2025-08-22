ConciliaWeb seit August auch auf Deutsch verfügbar

Von: mk

Bozen – Seit 1. August ist das Online-Portal “ConciliaWeb” der Kommunikationsaufsichtsbehörde AGCOM auch auf Deutsch verfügbar. Bürgerinnen und Bürger können das verpflichtende Schlichtungsverfahren damit nun direkt in ihrer Muttersprache abwickeln. Das Portal ist erreichbar unter https://conciliaweb.agcom.it/conciliaweb/login.htm?lang=de.

Der Weg zur deutschen Version hatte mit einer Beschwerde eines Bürgers beim Amt für Landessprachen und Bürgerrechte begonnen, die das Portal betraf. ConciliaWeb bietet eine einfache und interaktive Möglichkeit, Streitigkeiten zwischen Nutzerinnen und Nutzern und Anbietern von Telefonie- und audiovisuellen Mediendiensten beizulegen.

Das Amt wandte sich daraufhin an den Landesbeirat für das Kommunikationswesen, der die Zuständigkeit an die nationale Behörde AGCOM weiterleitete. Auf Initiative von Landeshauptmann Arno Kompatscher wurde AGCOM schriftlich kontaktiert, woraufhin die Behörde die Übersetzung des Portals in enger Zusammenarbeit mit dem Landesbeirat durchführte.

“Mit der deutschen Version von ConciliaWeb erleichtern wir den Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zu wichtigen Schlichtungsverfahren und stärken die sprachliche Vielfalt unseres Landes”, betont der Landeshauptmann.

In einem nächsten Schritt wird ConciliaWeb im Zuge der Veröffentlichung der englischen und französischen Versionen nochmals aktualisiert und vollständig vervollständigt.