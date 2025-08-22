Aktuelle Seite: Home > Politik > ConciliaWeb seit August auch auf Deutsch verfügbar
Verpflichtendes Online-Schlichtungsverfahren der AGCOM

ConciliaWeb seit August auch auf Deutsch verfügbar

Freitag, 22. August 2025 | 12:55 Uhr
laptop Computer
pixabay.com
Von: mk

Bozen – Seit 1. August ist das Online-Portal “ConciliaWeb” der Kommunikationsaufsichtsbehörde AGCOM auch auf Deutsch verfügbar. Bürgerinnen und Bürger können das verpflichtende Schlichtungsverfahren damit nun direkt in ihrer Muttersprache abwickeln. Das Portal ist erreichbar unter https://conciliaweb.agcom.it/conciliaweb/login.htm?lang=de.

Der Weg zur deutschen Version hatte mit einer Beschwerde eines Bürgers beim Amt für Landessprachen und Bürgerrechte begonnen, die das Portal betraf. ConciliaWeb bietet eine einfache und interaktive Möglichkeit, Streitigkeiten zwischen Nutzerinnen und Nutzern und Anbietern von Telefonie- und audiovisuellen Mediendiensten beizulegen.

Das Amt wandte sich daraufhin an den Landesbeirat für das Kommunikationswesen, der die Zuständigkeit an die nationale Behörde AGCOM weiterleitete. Auf Initiative von Landeshauptmann Arno Kompatscher wurde AGCOM schriftlich kontaktiert, woraufhin die Behörde die Übersetzung des Portals in enger Zusammenarbeit mit dem Landesbeirat durchführte.

“Mit der deutschen Version von ConciliaWeb erleichtern wir den Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zu wichtigen Schlichtungsverfahren und stärken die sprachliche Vielfalt unseres Landes”, betont der Landeshauptmann.

In einem nächsten Schritt wird ConciliaWeb im Zuge der Veröffentlichung der englischen und französischen Versionen nochmals aktualisiert und vollständig vervollständigt.

Bezirk: Bozen

Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
