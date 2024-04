Cura Resort: “Wollen diese Chance nicht verpassen”

Meran – Auf der heutigen Pressekonferenz der Meraner Stadtregierung sprach der Stadtrat für Finanzen und Vermögen der Gemeinde Meran, Nerio Zaccaria, über das Projekt zum Bau des Cura Resort, der neuen Gesundheitsinfrastruktur, die auf dem Gelände des derzeitigen Parkplatzes des Meraner Krankenhauses geplant ist.

“Ich verfolge die Debatte auf Landesebene über das Projekt Cura Resort mit Interesse. Ich kann sagen, dass dies eine große Chance für uns ist, die wir nicht verpassen wollen”, so Zaccaria.

“Es ist eine Chance für unsere Gemeinschaft und für die Tatsache, dass diese Einrichtung in einem öffentlichen Bereich gebaut wird, der auch an das Krankenhaus angrenzt. Und es ist auch eine Chance, weil mit dem gleichzeitigen Bau einer großen Tiefgarage das Problem der Staus und Überlastung der Goethestraße gelöst wird. Außerdem ist es ein vorteilhaftes Projekt, weil die Stadtverwaltung es mit 15 Millionen Euro mitfinanziert, die in Raten über einen Zeitraum von 23 Jahren zinslos zu finanzieren sind, während andere Gemeinden solche Einrichtungen selbst bauen und dann einen 50-prozentigen Beitrag vom Land erhalten”.

“Das Cura Resort”, so Zaccaria weiter, “ist ein Projekt, das 2017 begonnen wurde und über das bis jetzt viel gesprochen wurde. Jetzt, sieben Jahre später, hoffen wir, dass es schnell umgesetzt wird. Wir hoffen auch, dass die Verwaltung der neuen Einrichtung der Stiftung Pitsch anvertraut wird, die zahlreiche Garantien für Kapazität, Seriosität und Professionalität gegeben hat”.

“Kurzum”, so Zaccaria abschließend, “mit dem Cura Resort und seinen 100 Betten, die hauptsächlich für Meraner Bürger*innen reserviert sind, sind alle Voraussetzungen gegeben, damit unsere Stadt der älteren Bevölkerung weiterhin qualitativ hochwertige Dienstleistungen anbieten kann”.