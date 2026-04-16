Aktuelle Seite: Home > Politik > Cybermobbing: Minister Valditara lobt Projekt BattBull
Projekt der Wirtschaftsfachoberschule Battisti gutes Beispiel gegen Cybermobbing

Cybermobbing: Minister Valditara lobt Projekt BattBull

Donnerstag, 16. April 2026 | 17:46 Uhr
Valditara_battisti_Cyberbullismo
lpa
Schriftgröße

Von: luk

Rom – Schülerinnen und Schüler der Wirtschaftsfachoberschule “C. Battisti” haben am 16. April im Bildungsministerium in Rom ihre App “BattBull” gegen Cybermobbing vorgestellt. An der Präsentation des Projekts nahm auch Bildungsminister Giuseppe Valditara teil. Dabei berichteten die Jugendlichen über ihren Ansatz, frühzeitig gegen psychische und digitale Gewalt vorzugehen.

Schuldirektor Paolo Rech erklärte: “Das Projekt BattBull soll Mobbing und Cybermobbing durch aktive Beteiligung, digitale Bildung und einen bewussten Umgang mit Smartphones bekämpfen. Die App, die von Schülerinnen und Schülern mit Lehrpersonen entwickelt wurde, hilft, aggressives Verhalten im Schulalltag zu erkennen, zu verhindern und darauf zu reagieren.”

Auch der italienische Bildungslandesrat Marco Galateo findet lobende Worte: “Das Projekt ist das Ergebnis eines gemeinsamen Sensibilisierungsprozesses mit verschiedenen Partnern. Dass es zu den wenigen ausgezeichneten Projekten gehört, ist ein Ansporn für die weitere Arbeit.”

Die App “BattBull” ist über Südtirol hinaus bekannt. Im Mai 2024 gewann das Projekt den ersten Preis beim “Premio Nazionale sull’Innovazione Digitale”, organisiert von Anitec-Assinform (italienischer Verband der Digital- und IT-Unternehmen), in der Kategorie Internetsicherheit und Mobbingprävention.

Hauptschulamtsleiter Vincenzo Gullotta betont: “Die App ist kostenlos und auch für andere Schulen nutzbar.” Damit kann sie auch an weiteren Schulen zur Prävention eingesetzt werden.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Immer mehr Südtiroler im Ausland
Kommentare
116
Immer mehr Südtiroler im Ausland
TV-Moderator Markus Lanz spricht über seine Selbstzweifel
Kommentare
70
TV-Moderator Markus Lanz spricht über seine Selbstzweifel
Land beruhigt: Niedrige Pestizid-Rückstände auf Spielplätzen
Kommentare
50
Land beruhigt: Niedrige Pestizid-Rückstände auf Spielplätzen
Elektroroller: Kennzeichen, Versicherung und Helmpflicht ab 16. Mai
Kommentare
43
Elektroroller: Kennzeichen, Versicherung und Helmpflicht ab 16. Mai
Die Koks-Überraschung in Lana
Kommentare
35
Die Koks-Überraschung in Lana
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 