Cybermobbing: Minister Valditara lobt Projekt BattBull

Von: luk

Rom – Schülerinnen und Schüler der Wirtschaftsfachoberschule “C. Battisti” haben am 16. April im Bildungsministerium in Rom ihre App “BattBull” gegen Cybermobbing vorgestellt. An der Präsentation des Projekts nahm auch Bildungsminister Giuseppe Valditara teil. Dabei berichteten die Jugendlichen über ihren Ansatz, frühzeitig gegen psychische und digitale Gewalt vorzugehen.

Schuldirektor Paolo Rech erklärte: “Das Projekt BattBull soll Mobbing und Cybermobbing durch aktive Beteiligung, digitale Bildung und einen bewussten Umgang mit Smartphones bekämpfen. Die App, die von Schülerinnen und Schülern mit Lehrpersonen entwickelt wurde, hilft, aggressives Verhalten im Schulalltag zu erkennen, zu verhindern und darauf zu reagieren.”

Auch der italienische Bildungslandesrat Marco Galateo findet lobende Worte: “Das Projekt ist das Ergebnis eines gemeinsamen Sensibilisierungsprozesses mit verschiedenen Partnern. Dass es zu den wenigen ausgezeichneten Projekten gehört, ist ein Ansporn für die weitere Arbeit.”

Die App “BattBull” ist über Südtirol hinaus bekannt. Im Mai 2024 gewann das Projekt den ersten Preis beim “Premio Nazionale sull’Innovazione Digitale”, organisiert von Anitec-Assinform (italienischer Verband der Digital- und IT-Unternehmen), in der Kategorie Internetsicherheit und Mobbingprävention.

Hauptschulamtsleiter Vincenzo Gullotta betont: “Die App ist kostenlos und auch für andere Schulen nutzbar.” Damit kann sie auch an weiteren Schulen zur Prävention eingesetzt werden.