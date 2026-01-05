Von: luk

St. Kassian – Ein Brand im Dachstuhl einer abgelegenen Privathütte im Bereich Pralongià in den Dolomiten bei St. Kassian hat am Samstagnachmittag die Einsatzkräfte gefordert.

Der Alarm ging am 4. Jänner um 15.39 Uhr bei der Freiwilligen Feuerwehr St. Kassian ein. Das betroffene Gebäude liegt entlang eines Wanderweges und ist vor allem im Winter nur schwer erreichbar.

Aufgrund der winterlichen Verhältnisse und eingeschränkten Zufahrtsmöglichkeiten konnte der Einsatzort teilweise nicht über den Fahrweg angefahren werden. Ein Teil der Feuerwehrleute gelangte daher mit Schneekatze und Motorschlitten zur Hütte. Es war eine logistische Herausforderung, die eine enge Koordination der Einsatzkräfte erforderte.

Nach dem Eintreffen stand eine rasche Lageerkundung im Mittelpunkt. Mehrere Trupps gingen gezielt im Dachstuhlbereich vor, lokalisierten den Brandherd und verhinderten eine weitere Ausbreitung der Flammen. Im Anschluss wurden umfangreiche Nachlöscharbeiten durchgeführt und das Gebäude sorgfältig auf mögliche Glutnester kontrolliert.

Neben der Feuerwehr St. Kassian standen auch die Freiwilligen Feuerwehren Stern und Abtei, der Rettungsdienst Piz Sorega sowie die Carabinieri im Einsatz.

Der Vorfall zeigt einmal mehr: Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen.