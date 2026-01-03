Aktuelle Seite: Home > Politik > Debatte über Ukraine-“Rahmendokumente” für Kriegsende
Selenskyj: Militärische Sicherheit ist der Schlüssel

Debatte über Ukraine-“Rahmendokumente” für Kriegsende

Samstag, 03. Januar 2026 | 22:20 Uhr
Selenskyj: Militärische Sicherheit ist der Schlüssel
APA/APA/dpa/Michael Kappeler
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Die nationalen Sicherheitsberater der Koalition der Willigen haben nach ukrainischen Angaben über “Rahmendokumente” zur Beendigung des russischen Angriffskriegs gesprochen. Zu den am Samstag erörterten Dokumenten gehörten laut Verhandlungsführer Rustem Umerow “Sicherheitsgarantien und Ansätze für den Friedensplan”. Außerdem sei es bei dem Treffen um die “Abfolge weiterer gemeinsamer Schritte” gegangen, erklärte Umerow im Onlinedienst Telegram.

Die Vertreter von etwa 15 Unterstützer-Staaten, der EU und der NATO berieten in Kiew. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff nahm per Videolink an dem Treffen teil, wie ein ukrainischer Beamter mitteilte. Nach ukrainischen Angaben soll am Dienstag ein Folgetreffen in Frankreich mit Spitzenvertretern von Partnerstaaten der Ukraine stattfinden.

Die internationalen Bemühungen, den Krieg in der Ukraine zu beenden, hatten sich jüngst wieder intensiviert. Am vergangenen Sonntag waren der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und US-Präsident Donald Trump in dessen Privatanwesen in Florida zu einem Gespräch zusammengekommen. Beide Seiten meldeten danach Fortschritte.

Selenskyj sagte am Samstag, dass sein Land sich weiterhin “verteidigen” müsse, falls die Bemühungen scheitern sollten, Russland zur Beendigung seines Angriffskrieges in der Ukraine zu bewegen. “Wenn Russland alles blockiert, wenn unsere Partner Russland nicht dazu zwingen, den Krieg zu beenden, gibt es einen anderen Weg: uns selbst zu verteidigen”, sagte Selenskyj vor Journalisten.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Laut Trump wollen die USA Venezuela vorerst selbst führen
Kommentare
68
Laut Trump wollen die USA Venezuela vorerst selbst führen
Verstörend: „Ich wollte so feiern, wie man es nur in Neapel kann“
Kommentare
52
Verstörend: „Ich wollte so feiern, wie man es nur in Neapel kann“
Silvesternacht: Zuflucht für Vierbeiner in deutschen Flughäfen
Kommentare
50
Silvesternacht: Zuflucht für Vierbeiner in deutschen Flughäfen
Ermittler überzeugt: Tischfeuerwerk löste Inferno in der Schweiz aus
Kommentare
43
Ermittler überzeugt: Tischfeuerwerk löste Inferno in der Schweiz aus
Neues Jahr, neue Steuern
Kommentare
31
Neues Jahr, neue Steuern
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 