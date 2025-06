Demokratische US-Politikerin und Ehemann erschossen

Von: APA/dpa/Reuters

Im US-Staat Minnesota sind die demokratische Politikerin Melissa Hortman und ihr Ehemann bei einem mutmaßlich politisch motivierten Angriff erschossen worden. Das bestätigte Gouverneur Tim Walz am Samstag. Die Tat ereignete sich laut Behörden in den frühen Morgenstunden (Ortszeit) im Wohnhaus des Ehepaares in der Stadt Brooklyn Park. Bei einem Angriff im nahe gelegenen Champlin wurden demnach auch ein weiterer Demokrat und seine Ehefrau schwer verletzt.

John Hoffman und seine Ehefrau befinden sich laut Behörden in medizinischer Behandlung. Die Behörden riefen die Bewohner von zwei Vororten von Minneapolis dazu auf, in ihren Häusern zu bleiben, da nach dem Täter gefahndet werde.

Der Mann soll sich als Polizist ausgegeben haben. Bei einer Konfrontation mit der Polizei eröffnete er demnach das Feuer und konnte entkommen. Bei der Durchsuchung des mutmaßlichen Fluchtwagens fanden Ermittler nach eigenen Angaben ein Manifest, in dem mehrere Amtsträger namentlich genannt werden. Die Sicherheitsbehörden leiteten daraufhin zusätzliche Schutzmaßnahmen für Personen auf der Liste ein.

“In Minnesota hat sich eine unsägliche Tragödie ereignet”, sagte Walz. “Meine gute Freundin und Kollegin Melissa Hortman sowie ihr Mann Mark sind Opfer eines offenbar politisch motivierten Mordanschlags geworden.”

Trump verurteilt Todesschüsse in Minnesota

US-Präsident Donald Trump verurteilte die tödlichen Schüsse scharf. Er bezeichnete die Tat als “wohl gezielten Angriff auf Staatsbedienstete”. Die Bundespolizei FBI und Justizministerin Pam Bondi seien mit den Ermittlungen betraut, hieß es in einer Mitteilung aus dem Weißen Haus, die auf der Plattform X veröffentlicht wurde. “Solch grausame Gewalt wird in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht toleriert”, erklärte Trump demnach und kündigte an, alle Tatbeteiligten “mit der vollen Härte des Gesetzes” zu verfolgen.