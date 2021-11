„Deutschland ist mutiges Vorbild“

Bozen – Die zukünftige Ampelkoalition in Deutschland hat das Koalitionsabkommen unterschrieben. Eine der dort festgehaltenen Maßnahme betrifft die Absicht der neuen Koalition das Wahlalter in Deutschland auf 16 Jahre zu senken. Die jüngste Abgeordnete zum Südtiroler Landtag, Jasmin Ladurner begrüßt dies: „Wir sollten uns hier Deutschland zum Vorbild nehmen und auch in Italien das Wahlalter senken, um den Jugendlichen eine stärkere politische Stimme zu geben und sie so zu einem verstärkten politischen Engagement anregen.“

In der April-Session 2021 hat der Südtiroler Landtag den Begehrensantrag Nr. 19/21 von Erstunterzeichner SVP-Landtagsabgeordneten Helmut Tauber mit großer Mehrheit angenommen. Dieser Antrag fordert die italienische Regierung auf das Wahlalter in Italien auf 16 Jahre zu senken.

Auch SVP-Landtagsabgeordnete Jasmin Ladurner hatte diesen Antrag mit weiteren fünf SVP-Mandataren mitunterzeichnet. Sie zeigt sich über die Entscheidung der neuen deutschen Regierung sehr erfreut: „Die zukünftige Ampelkoalition in Deutschland hat den Mut aufgebracht den Jugendlichen mehr Mitsprache zu gewähren. Die Junge Generation in der SVP und andere Jugendorganisationen fordern dies schon seit Jahren. Jugendliche haben relativ wenige Mitgestaltungsmöglichkeiten in unserem politischen System. Sie wollen aber verstärkt Verantwortung für sich und die Gesellschaft übernehmen und das gilt es ihnen auch zu ermöglichen. Wenn wir an die demografische Entwicklung, hin zu einer immer älter werdenden Gesellschaft denken, ist dies auch dringend notwendig, um das Gleichgewicht der Generationen bei demokratischen Entscheidungen zu fördern. Ich bin davon überzeugt, dass Jugendliche mehr Mitsprache verdient haben, zumal sie die Konsequenzen für die heute getroffenen politischen Entscheidungen, über die sie selbst nicht mitbestimmen können, tragen müssen. Daher sollten wir alles daran setzen, auch die italienische Regierung durchringt, diesen wichtigen Schritt zu setzen.“

Deutschland folgt mit seinen Plänen Österreich, das schon 2007 das Wahlalter auf 16 abgesenkt hat.