Die Beschlüsse der Landesregierung: Grüner Pass und Tests

Bozen – Heute Vormittag ist die Landesregierung zu ihrer wöchentlichen Sitzung zusammen.

Auf einer Pressekonferenz mit Landeshauptmann Arno Kompatscher werden die diskutierten Themen und Beschlüsse vorgestellt.

So waren etwa die Pflicht des Grünen Passes an den Arbeitsplätzen sowie entsprechenden Tests ein Thema. Die Regelgrundlage wurde von der Landesregierung verabschiedet. Es werde versucht, das Testangebot in Zusammenarbeit mit den Gemeinden zu erweitern.