Die Stichwahlen in Bozen und Meran – LIVE

Von: mk

Bozen – Wer schafft es auf den Sitz des Bürgermeisters in Bozen und Meran? Nachdem die Stichwahlen geschlagen sind, geht es nun zur Auszählung.

In der Landeshauptstadt gab es ein Stechen zwischen Claudio Corrarati vom Mitterechts-Bündnis und Juri Andriollo (Mittelinks).

In Meran traten dagegen der amtierende Bürgermeister Dario Dal Medico und seine Stellvertreterin Katharina Zeller gegeneinander an.

Mittlerweile ist auch die Wahlbeteiligung bekannt.

Wenn ihr die Auszählung in Bozen bis zum Ergebnis mit verfolgen wollt, könnt ihr auf diesen Link klicken.

Wenn ihr an der Auszählung und am Ergebnis in Meran interessiert seid, klickt hier!