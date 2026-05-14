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Weiter Attacken auf die Hisbollah-Terroristen

Dritte Israel-Libanon-Gesprächsrunde in Washington

Donnerstag, 14. Mai 2026 | 08:31 Uhr
Weiter Attacken auf die Hisbollah-Terroristen
APA/APA/AFP/KAWNAT HAJU
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Von: APA/AFP

Im Bemühen um eine Friedenslösung kommen Vertreter aus Israel und dem Libanon am Donnerstag erneut in Washington zusammen. Es ist die dritte Gesprächsrunde seit Verkündung der Feuerpause vor fast einem Monat. Bei der jüngsten Runde am 23. April hatte Präsident Donald Trump die Unterhändler persönlich im Weißen Haus empfangen. Israel und der Libanon unterhalten offiziell keine diplomatischen Beziehungen und befinden sich formell seit 1948 im Kriegszustand.

Der Iran-Krieg hatte die Spannungen noch verschärft. Ungeachtet der seit dem 17. April geltenden Feuerpause setzten Israel und die pro-iranische Hisbollah-Miliz im Libanon ihre gegenseitigen Angriffe fort. Die Hisbollah lehnt die Gespräche ab, die ohne ihre Beteiligung stattfinden.

22 Tote im Libanon

Bei den jüngsten israelischen Angriffen auf Ziele im Libanon wurden nach neuen Angaben des Gesundheitsministeriums in Beirut 22 Menschen getötet. Unter den Toten infolge der Angriffe von Mittwoch seien acht Kinder, teilte das Ministerium mit. Zuvor war von zwölf Toten die Rede gewesen. Die amtliche Nachrichtenagentur NNA meldete, die israelische Armee habe etwa 40 Ziele im Süden und Osten angegriffen.

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