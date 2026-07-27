Drohnenflüge in Bozen zu Messzwecken

Von: mk

Bozen – In den kommenden Tagen sind auf dem Gemeindegebiet von Bozen Drohnenflüge geplant. Die Drohnenflüge sind Teil der Vereinbarung, die ENEA und die Stadtgemeinde Bozen abgeschlossen haben, und mit ihnen werden Daten für die Erhebung, das Monitoring und die Bewertung der Wirksamkeit von Gründächern und Fassadengrün an öffentlichen Gebäuden gesammelt mit dem Ziel, den Energieverbrauch für die Kühlung der Gebäude zu reduzieren und Maßnahmen zu entwickeln, um der Bildung von Hitzeinseln vorzubeugen.

Die Drohnenflüge werden am Gemeindegebäude in der Lanciastraße durchgeführt. Die Messungen mit den Drohnen werden zeitlich so gesteuert, dass sie zeitgleich mit den Datenerhebungen der Satelliten Landsat und Sentinel erfolgen. Auf diese Weise ist es möglich, viele wissenschaftliche Daten zu sammeln, die dann analysiert und ausgewertet werden können.

Die Drohnenflüge finden am 29., 30. und 31. Juli zwischen 9.00 und 19.00 Uhr statt. Der Einsatz der Drohnen hängt von den Wetterbedingungen an diesen drei Tagen ab: Sollte das Wetter gut sein, kann es sein, dass alle Daten bereits an einem Tag gesammelt werden. Andernfalls müssen an den anderen beiden Tagen weitere Drohnenflüge durchgeführt werden. Sollte das Wetter an allen drei Tagen schlecht sein, sodass keine Messungen möglich sind, sind bereits Ausweichtermine festgelegt worden, und zwar sind das die Tage vom 5. bis 8. August 2026.

Damit die Messungen ordnungsgemäß durchgeführt werden können, hat der Bürgermeister eine Verordnung erlassen, die vorsieht, dass der Verkehr während der Start- und Landephase der Drohnen und während des Überfluges der Drohnen über das Gebäude kurz angehalten wird. Die Verkehrssperren dauern maximal 15 Minuten, und folgende Straßen sind davon betroffen:

Haslacher Straße (von der Hausnummer 35 bis 33, inklusive Weißensteiner Weg); Vicenzo-Lancia-Straße (Abschnitt zwischen der Galileistraße und dem Kreisverkehr auf der Höhe der Grandistraße/Siemensstraße); Alessandro-Volta-Straße (Abschnitt zwischen der Lanciastraße und dem Kreisverkehr “Platz der Cellsa-Opfer”); Piero-Agostini-Straße (bis zur Kreuzung mit der Gebert-Deeg-Straße und die Sackgasse); Bruno-Buozzi-Straße (Abschnitt zwischen der Altmannstraße und der Marco-Polo-Straße).

“Die Drohnenflüge sind in der Kooperation zwischen der Stadtgemeinde Bozen und ENEA vorgesehen, um innovative Lösungen für mehr Nachhaltigkeit und zum Schutz vor dem Klimawandel zu entwickeln.“ sagte Umweltstadtrat Marco Caruso. „Die Daten, die wir sammeln, werden zeigen, wie effizient die Technologie der grünen Gebäudehüllen ist, um die

Energieeffizienz der öffentlichen Gebäude zu verbessern und der Bildung von Hitzeinseln vorzubeugen. Ich bitte bereits im Vorfeld um Verständnis für die kurzen Verkehrsanhaltungen. Sie werden nur so lange dauern, wie unbedingt notwendig, aber sie sind unerlässlich, um die Messungen sicher und schnell durchführen zu können.“