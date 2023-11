DZE Südtirol stark gefordert wie nie zuvor

Bozen – Vor kurzem hat die Mitgliederversammlung des Dienstleistungszentrums für das Ehrenamt Südtirol stattgefunden. Bei dieser Gelegenheit wurde der Haushaltsvoranschlag und die Tätigkeitsvorschau 2024 von den 125 anwesenden Mitgliederorganisationen, im Beisein von Landeshauptmann Arno Kompatscher und Senator Meinhard Durnwalder einstimmig gutgeheißen. DZE Präsident Sergio Bonagura erinnerte daran, dass das DZE Südtirol EO in seiner Beratungstätigkeit für Organisationen des Dritten Sektors, aber auch für Vereine, die sich nicht an die Reform des Dritten Sektors angepasst haben, zuständig ist. Von den rund 4300 Vereinen in Südtirol, haben effektiv bis heute rund 1600 Vereine entschieden, sich außerhalb des Kodex der Dritten Sektors zu bewegen. Senator Meinhard Durnwalder unterstrich, dass Südtirol von Anfang an die vom staatlichen Gesetzgeber initiierte Reform mit einer gewissen Distanz betrachtet hat. Aus diesem Grunde hat auch die zuständige 6er-Kommission im Oktober 2023 eine Durchführungsbestimmung zum Ehrenamt genehmigt.

Laut SVP-Senator Meinhard Durnwalder sieht diese vor, dass Südtirol nun mit einem Landesgesetz ein eigenes Landesregister aktivieren kann. Dieses Register soll vor allem für kleine Realitäten interessant sein, die von überschaubaren Beiträgen der Öffentlichen Hand und von der Einnahme aus einem Festanlass im Jahr leben, so Durnwalder. Landeshauptmann Kompatscher betonte hingegen, dass es zudem notwendig sei, bei der Anpassung der Schwellenwerte anzusetzen und das Kassaprinzip bis zu Jahreseinnahmen von 500.000 Euro mittels vereinfachter Rechnungslegung vorzusehen. Des weiteren gilt es alles zu unternehmen um den Ausbau steuerfreier Tätigkeiten bei den ehrenamtlich agierenden Strukturen zu erwirken, so Kompatscher. DZE Vizepräsidentin Vanessa Macchia betonte wie wichtig die Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sind, die im abgelaufenen Jahr angeboten wurden und zum Großteil wieder im nächsten Jahr anstehen. Besonders bewährt haben sich dabei die Schulungsreihen „Südtiroler Profis im Ehrenamt“ und „weibliche Führungskräfte im Dritten Sektor“. DZE Direktor Ulrich Seitz hob in seinen Ausführungen hervor, dass die Komplexität der Beratungen wiederum im Vergleich zum Vorjahr erheblich angestiegen ist.

Daher musste die Leistungspalette im DZE erweitert und mit neuen Services, vor allem im Bereich der Digitalisierung ergänzt werden, wo effektiv bei zahlreichen Klienten Unsicherheiten bestehen und mit kundenfreundlichen Hilfestellungen in Präsenztreffen, im Online-Modus oder auch über spezifische Schalterdienste, wie im Rahmen der monatlichen Beratungen des DZE in Meran, konkrete Begleitung möglich ist. Der Steuerexperte im DZE, Thomas Girotto erläuterte schließlich die bevorstehenden Fälligkeiten für Vereine. Um den Betroffenen entgegenzukommen, wurde in diesem Zusammenhang ein entsprechender Dienst eingerichtet, der kostengünstig und flexibel auf die Bedürfnisse der Antragsteller reagieren kann. Insgesamt rechnet DZE Direktor Ulrich Seitz mit rund 8000 Beratungen für das Jahr 2024 (ca. 20% mehr als im Jahr 2023), denn es gibt zusehends nicht nur Fragestellungen der Vereine, die mit den staatlichen Verordnungen zu tun haben, sondern immer öfters Schwierigkeiten mit öffentlichen Ämtern im Land, wo das DZE unterstützend den Organisationen mit Expertise zur Seite steht Beispiele hierfür sind Beitragsverfahren, Schlichtungen, Autorisierungen, Akkreditierungen, Rekurse.

Das Dienstleistungszentrum für das Ehrenamt Südtirol ist von 28 Gründungsmitgliedern 2019 gegründet worden. 4 Jahre später umfasst das Kompetenzzentrum für Anliegen von Vereinen aus den unterschiedlichen Sparten fast 450 Mitglieder.

Hinweis: Am 30.11.2023 steht im Museum für zeitgenössische Kultur „Museion“ in Bozen eine spannende kostenlose Infotagung für Vereine und Unternehmen unter dem Motto: Effiziente Netzwerke stärken – Wirtschaft und Vereinswelt im Dialog“ mit Beginn um 17 Uhr statt! Anmeldungen über info@dze-csv.it.