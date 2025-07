Dichter Rauch über Meran: Großbrand in Reifenlager

Von: Ivd

Meran – Dichte Rauchschwaden über der Stadt: Heute Vormittag ist in einem Reifenlager der Firma Meranese Gomme in der 4.-November-Straße ein Feuer ausgebrochen. Das Lager, in dem zahlreiche Altreifen und Gummiwaren gelagert waren, stand innerhalb kürzester Zeit in Vollbrand. Anwohner wird aufgrund giftiger Rauchentwicklung empfohlen, sich nicht aus dem Haus zu bewegen und Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Klima- und Lüftungsanlagen abzustellen.

Mehrere Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr rückten sofort aus und begannen mit den Löscharbeiten. Wegen der enormen Rauchentwicklung wurde der Zivilschutz aktiv: Anwohner wurden per Lautsprecheransage und über Medienkanäle dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Auch Lüftungs- und Klimaanlagen sollten vorübergehend abgeschaltet werden, um das Eindringen giftiger Rauchgase in Wohnräume zu verhindern.

Die genaue Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar. Die Feuerwehr kämpft nach wie vor mit den Flammen, die sich durch die große Hitzeentwicklung und die hohe Brandlast im Reifenlager nur schwer eindämmen lassen. Der Brandgeruch ist in mehreren Teilen der Stadt wahrnehmbar, und auch die Sicht ist durch die Rauchentwicklung teils stark eingeschränkt.

Personen kamen nach ersten Informationen nicht zu Schaden. Der Einsatz dürfte allerdings noch Stunden andauern. Die Behörden appellieren an die Bevölkerung, den Bereich weiträumig zu meiden und die Anweisungen der Einsatzkräfte zu befolgen.