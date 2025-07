Ein Stück Südtirol an Supermans Seite

Von: mk

Terlan – Für den Verband der Südtiroler Obstgenossenschaften (VOG) startet dieser Tage eine besondere Kooperation mit der weltbekannten Film- und Fernsehgesellschaft Warner Bros. Im Zuge der Partnerschaft gesellt sich niemand Geringeres als die ikonische Heldenfigur „Superman“ an die Seite des VOG, um den Markenapfel Giga® in Szene zu setzen. Damit kooperiert erstmals ein Markenapfel aus Südtirol mit einem weltbekannten Superhelden.

Wenn in dieser Woche der internationale Kinostart des neuen Superman-Films erfolgt, ist mit dem Markenapfel Giga® auch ein waschechtes Südtiroler Produkt mit dabei. In den kommenden Wochen ist der Apfel, der in Europa ausschließlich von VOG-Bauern angebaut und exklusiv vom VOG vermarktet wird, auf vielen Kanälen gemeinsam mit der Heldenfigur zu sehen. So rückt ein kleines Stück Südtirol zusammen mit Superman international ins Rampenlicht.

„Als Südtiroler Unternehmen sind wir sehr stolz darauf, mit einer der größten Film- und Fernsehgesellschaften der Welt zusammenzuarbeiten und die legendäre Figur Superman gemeinsam mit unserer Marke Giga® einsetzen zu können. Die Partnerschaft unterstreicht einerseits unsere internationale Ausrichtung und zeigt andererseits, dass wir als lokal verankertes Unternehmen auch auf globaler Bühne sichtbar sind“, erklärt VOG-Direktor Walter Pardatscher und fügt hinzu: „Diese Kooperation ergänzt die Auftritte unserer anderen Apfelmarken, deren Positionierung wir ebenso mit innovativen Ansätzen vorantreiben.“

Auftritt mit großer Strahlkraft

Die Superman-Kooperation beinhaltet gleich mehrere Highlights. So ziert das berühmte Superman-Logo künftig sowohl die Verpackung als auch das Label der Giga®-Äpfel und sorgt im Obstregal für einen echten Hingucker. Zudem kommt ein eigenes Kurzvideo zum Einsatz, das der Marke in den Kinos vor Filmbeginn und im Fernsehen eine prominente Bühne bietet.

Da Giga® als großfallender, robuster Apfel mit festem Fruchtfleisch für Kraft, Stärke und Gemeinschaft steht, passt er perfekt zu Superman. Beide beeindrucken durch ihre Präsenz und geben Menschen die nötige Power und Energie: Giga® mit seinem intensiven, einzigartigen Aroma, Superman mit seinen heldenhaften Taten.

„Giga® und Superman bilden ein starkes Duo, das Genuss und Heldenkraft optimal miteinander verbindet. An der Seite der Heldenfigur können wir bleibende Erlebnisse schaffen und Konsumenten dazu einladen, den grandiosen Geschmack von Giga® zu entdecken. Damit setzen wir ein starkes Zeichen, das nicht nur während des Superman-Films wirkt, sondern unsere Marke langfristig begleiten und stärken wird“, unterstreicht VOG-Marketingleiter Hannes Tauber.