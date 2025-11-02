Aktuelle Seite: Home > Politik > Ehre den Gefallenen aller Kriege
Gedenkfeier in Meran

Ehre den Gefallenen aller Kriege

Sonntag, 02. November 2025 | 15:13 Uhr
b5a3ce7c-7b10-4f3d-b8ef-258245db511b_1[1]
gmmr
Schriftgröße

Von: mk

Meran – Heute Vormittag fand am städtischen Friedhof in der St.-Josef-Straße in Meran die Gedenkfeier für die Gefallenen aller Kriege sowie für die Internierten und Deportierten in den Konzentrationslagern statt.

Im Beisein der Bürgermeisterin von Meran Katharina Zeller und des Kommandanten des Alpini-Logistikregiments Julia, Oberst Juri Franco Di Profio, sowie zahlreicher Persönlichkeiten der zivilen und militärischen Behörde wurde heute im städtischen Friedhof der Gottesdienst zur Ehren der Gefallenen aller Kriege sowie der Internierten und Deportierten in den Konzentrationslagern gefeiert. Anschließend wurden in allen Soldatenfriedhof der Stadt sowie im Jüdischen Friedhof Kränze niedergelegt.

An den Gedenkfeiern nahmen als Vertreter*innen der Meraner Stadtregierung auch der Vizebürgermeister Nerio Zaccaria, die Stadträtin Antonella Costanzo und der Stadtrat Daniele Di Lucrezia teil.

Am Dienstag, 4. November – Fest der Einheit Italiens und der Streitkräfte – steht um 10.00 Uhr die Gefallenenehrung und die Kranzniederlegung am Alpini-Denkmal am Mazzini-Platz auf dem Programm.

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
Auch fürs Rodeln: Helmpflicht für Wintersportler in Italien
Kommentare
55
Auch fürs Rodeln: Helmpflicht für Wintersportler in Italien
Lawinenunglück in Südtirol forderte fünf Todesopfer
Kommentare
42
Lawinenunglück in Südtirol forderte fünf Todesopfer
WaltherPark kämpft mit “Indoor-Wasserfall”
Kommentare
34
WaltherPark kämpft mit “Indoor-Wasserfall”
US-Halloween-Brauch auch in Südtirol weit verbreitet
Kommentare
30
US-Halloween-Brauch auch in Südtirol weit verbreitet
Bozen: Stadtpolizei verteilt weniger Strafzettel als im Vorjahr
Kommentare
26
Bozen: Stadtpolizei verteilt weniger Strafzettel als im Vorjahr
Anzeigen
Herbstmesse & Biolife 2025
Herbstmesse & Biolife 2025
Leben und bewusst genießen
Das Frühstücksei aus Südtirol
Das Frühstücksei aus Südtirol
Bio- und Freilandeier
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 