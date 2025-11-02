Ehre den Gefallenen aller Kriege

Von: mk

Meran – Heute Vormittag fand am städtischen Friedhof in der St.-Josef-Straße in Meran die Gedenkfeier für die Gefallenen aller Kriege sowie für die Internierten und Deportierten in den Konzentrationslagern statt.

Im Beisein der Bürgermeisterin von Meran Katharina Zeller und des Kommandanten des Alpini-Logistikregiments Julia, Oberst Juri Franco Di Profio, sowie zahlreicher Persönlichkeiten der zivilen und militärischen Behörde wurde heute im städtischen Friedhof der Gottesdienst zur Ehren der Gefallenen aller Kriege sowie der Internierten und Deportierten in den Konzentrationslagern gefeiert. Anschließend wurden in allen Soldatenfriedhof der Stadt sowie im Jüdischen Friedhof Kränze niedergelegt.

An den Gedenkfeiern nahmen als Vertreter*innen der Meraner Stadtregierung auch der Vizebürgermeister Nerio Zaccaria, die Stadträtin Antonella Costanzo und der Stadtrat Daniele Di Lucrezia teil.

Am Dienstag, 4. November – Fest der Einheit Italiens und der Streitkräfte – steht um 10.00 Uhr die Gefallenenehrung und die Kranzniederlegung am Alpini-Denkmal am Mazzini-Platz auf dem Programm.