Von: luk

Bozen – „Ich unterstütze die Initiative ‚Eine Frau, eine Arbeit, ein Bankkonto‘ zur finanziellen Unabhängigkeit von Frauen mit voller Überzeugung. Sie ist ein wichtiger Baustein für mehr Gleichstellung und wirtschaftliche Eigenständigkeit von Frauen. Gleichzeitig leistet sie einen konkreten Beitrag im Kampf gegen Gewalt an Frauen, die allzu oft auch auf finanzieller Abhängigkeit beruht“, erklärt die SVP-Senatorin und Vorsitzende der Autonomiegruppe, Julia Unterberger.

„Nach Angaben der italienischen Zentralbank verfügen 16 Prozent der Frauen weder über ein eigenes noch über ein Gemeinschaftskonto. Eine Studie des Museo del Risparmio zeigt zudem, dass rund ein Drittel der Frauen zwar ein Gemeinschaftskonto besitzt, dieses jedoch vom Ehemann oder Partner verwaltet wird. Das bedeutet, dass insgesamt 44 Prozent der Frauen nicht frei über ihr eigenes Geld verfügen können. Betroffen sind auch viele berufstätige Frauen, deren Gehalt noch immer auf das Konto einer anderen Person überwiesen wird“, so Unterberger.

„Deshalb unterstütze ich den Gesetzentwurf, der derzeit im Finanzausschuss des Senats behandelt wird und vorsieht, dass der Arbeitslohn ausschließlich auf ein persönliches Konto der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers überwiesen werden darf”, so die Senatorin.

Und weiter: “Wie auch der Appell hervorhebt, müssen jedoch auch die Banken einen Beitrag leisten. Gerade Frauen mit niedrigem Einkommen oder mit prekären Beschäftigungsverhältnissen verfügen häufig über kein eigenes Konto. Deshalb sollten die Banken günstige Konditionen für die Eröffnung und Führung neuer Konten anbieten. Mit einer einfachen gesetzlichen Änderung kann ein wichtiger Schritt gesetzt werden. Frei über das eigene Einkommen und die eigenen Ersparnisse verfügen zu können, bedeutet, selbstbestimmt Entscheidungen zu treffen und finanzielle Unabhängigkeit.”