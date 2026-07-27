Einzigartiger Freundschaftsvertrag auf Bezirksebene

Von: mk

Karneid – Eine freundschaftliche, wertschätzende Stimmung lag in der Luft, als kürzlich auf Burg Karneid eine einzigartige Partnerschaft besiegelt wurde. Albin Kofler,Präsident der Bezirksgemeinschaft (BZG) Salten-Schlern, und Martin Bayerstorfer, der Landrat von Erding (Bayern), unterzeichneten feierlich eine diesbezügliche Partnerschaftsurkunde. Zu den Gästen gehörte eine 20-köpfige Delegation aus Bayern, Landesrat Philipp Achhammer sowie 13 Bürgermeister der BZG Salten-Schlern, Mitglieder des Bezirksrates, Gemeindereferenten von Karneid und einige Wirtschaftsvertreter.

Bezirkspräsident Albin Kofler fand beim Empfang im Rittersaal herzliche Worte: „Gedanklich ist die Partnerschaft schon 2018 hier auf der Burg Karneid geboren. Nun ist sie gereift und wir besiegeln eine Partnerschaft, in der wir wertvolle Erfahrungen austauschen, neue Perspektiven und viele bereichernde, gemeinsame Projekte entwickeln können.“ Mit der Urkunde verpflichten sich die BZG Salten-Schlern und der Landkreis Erding dauernde freundschaftliche Verbindungen herzustellen; besonders im Bereich Soziales, Kultur, Umwelt und Mobilität. Man will gegenseitige Beziehungen und den Austausch fördern und sich gemeinsam für ein tieferes Verständnis für den Geist und die Werte eines geeinten Europas einsetzen. Angelehnt auch an dem zentralen Europäischen Einigungsgedanke der Bayern-Südtirol Gesellschaft. Der Verein (gegründet 2007) hat sich der Zusammenarbeit zwischen Bayern und Südtirol verschrieben.

Überzeugt davon, dass man viel Gemeinsames auf die Beine stellen kann, ist auch Erdings Landrat Martin Bayerstorfer. “Wir haben ähnliche Themen, eine gemeinsame Sprache, Kultur und verstehen uns auch menschlich gut. Das sind gute Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit. Wir haben in Erding schon Ideen gesammelt, inwiefern wir die Partnerschaft mit Leben füllen können: Gemeinsame Aktionen, wie ein Leistungsabzeichen der Feuerwehr, kulturelle Veranstaltungen z.B. Bier trifft Wein, eine gemeinsame Chorveranstaltung, ein Schüleraustausch usw. Ich bin überzeugt, wir können voneinander viel lerne“, so der Landrat. Der Landkreis Erding umfasst derzeit 26 Gemeinden. Die Zahl der Gemeinden ging in den letzten Jahrzehnten stark zurück. Parallel zu dieser Entwicklung hat die Größe der einzelnen Gemeinden zugenommen. Die größte Gemeinde ist die Kreisstadt Erding mit ca. 37.000 Einwohnern.

„Eine Partnerschaft zwischen einer Bezirksgemeinschaft und einem Landkreis hat es in Südtirol noch nie gegeben. Zwar gibt es 30 Gemeindepartnerschaften, aber auf Bezirksebene ist dies einzigartig. Was mit einer herzlichen Freundschaft begonnen hat, ist nun schriftlich und konkret festgemacht. Das freut mich sehr! Zumal es zwischen Südtirol und Bayern viele Gemeinsamkeiten und ähnliche Herausforderungen gibt. Danke allen für Euer Engagement!“, freut sich Landesrat Philipp Achhammer.

Ziel des Treffens war neben der Verschriftlichung der Partnerschaft, das gegenseitige Kennenlernen, die Vorstellung der Gebiete Salten-Schlern bzw. derer Gemeinden und des Landkreises Erding sowie der Austausch über mögliche zukünftige Projekte. Gerade der Ort der Veranstaltung ist wegweisend. So ist die Geschichte der Burg Karneid, vorgestellt von Vizebürgermeisterin Martina Lantschner-Pisetta, tief mit Bayern verwurzelt, zumal 1808 die Bayrische Regierung die Burg übernahm. Heute im Besitz von der Familie von Malaisé ist sie idealer Ort Brücke und Symbol für Freundschaft und konkreten grenzüberschreitendem Austausch zu sein. Die Burg wird damit wieder Zeuge der Geschichte und Wegweiser der Zukunft. Das Treffen klang mit vielen fruchtbringenden Gesprächen und gemütlichem Beisammensein aus.