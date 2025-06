Erfolgreiches Get-Together der SVP-Gemeindemandatarinnen

Von: idr

Milland/Brixen – Unter dem Motto „Startklar für die Zukunft der Gemeinde“ trafen sich vergangenen Freitag zahlreiche SVP-Gemeindemandatarinnen in Milland/Brixen zu einem Get-Together. Nachdem in den meisten Gemeinden nun die Gemeindeausschüsse stehen und die Tätigkeit aufgenommen werden kann, markierte die Veranstaltung den Auftakt in die neue Amtsperiode und stand ganz im Zeichen des Austauschs, der Vernetzung und der gegenseitigen Stärkung.

SVP-Landesfrauenreferentin Renate Gebhard eröffnete die Veranstaltung mit einem Impulsreferat zur „Veränderung und Entwicklung der weiblichen Teilhabe in der Südtiroler Politik“ und betonte dabei die Erfolge und Herausforderungen, denen sich Frauen in der Gemeindepolitik stellen. “Bei den vergangenen Gemeindewahlen haben wir vier zusätzliche Bürgermeisterinnen dazu gewonnen und bei den Gemeinderätinnen konnten wir die 30 Prozent Marke knacken – das ist eine ausgesprochen positive Ausgangslage für eine erfolgreiche Arbeit in den Gemeinden”, resümierte Gebhard.

Gabi Morandell, Generalsekretärin der Region Trentino-Südtirol, beleuchtete in ihrem Beitrag unter dem Titel „Die Gemeinde im Blick“ zentrale Aspekte und rechtliche Rahmenbedingungen der Gemeindepolitik.

Unter dem Motto „In erster Verantwortung für die Gemeinde“ kamen schließlich die Bürgermeisterinnen zu Wort. Der Austausch wurde dann in einer offenen Fragerunde vertieft, bei der erfahrene Gemeindepolitikerinnen wertvolle Einblicke und Tipps gaben.

Der Abend klang in gemütlicher Atmosphäre bei einem Umtrunk aus – eine ideale Gelegenheit zum persönlichen Netzwerken und zur Stärkung des politischen Zusammenhalts.

SVP-Landesfrauenreferentin Renate Gebhard zeigte sich erfreut über die rege Teilnahme und die positiven Rückmeldungen: „Dieses Get-Together hat gezeigt, wie wichtig Begegnung und gegenseitige Unterstützung sind. Wir SVP-Frauen gehen gestärkt und motiviert in die kommende Amtszeit.“