Deutscher stirbt bei Hubschrauberkollision in Südtirol

Von: luk

Toblach – In Toblach im Pustertal ist es am Donnerstag zu einem tödlichen Flugunfall gekommen. Zwei Ultraleichthubschrauber kollidierten in der Luft, einer davon stürzte in ein Waldgebiet bei Aufkirchen ab. Der deutsche Pilot Uwe Werner Hebdorfer [59] kam dabei ums Leben. Er konnte vom Team des Aiut Alpin nur mehr tot geborgen werden.

Der zweite Pilot, ebenfalls deutscher Staatsbürger, konnte eine Notlandung im Wald durchführen und setzte selbst den Notruf ab.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Aufkirchen, Toblach und Wahlen, die Bergrettung sowie die Finanzpolizei. Aufgrund von ausgetretenem Treibstoff bestand akute Brandgefahr.

Ersten Informationen zufolge befanden sich die beiden Ultraleichtflieger auf einem Flug von Tschechien nach Südtirol. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.