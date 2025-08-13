Aktuelle Seite: Home > Chronik > Bittere Heimkehr aus dem Urlaub
Die Polizei wurde eingeschaltet

Bittere Heimkehr aus dem Urlaub

Mittwoch, 13. August 2025 | 09:00 Uhr
Wohnungseinbruch bei Seniorin
Alto Adige


Von: luk

Bozen – Die Erholung vom Urlaub in Bassano war für die Bozner Seniorin Silvana Marini (87) in nur wenigen Sekunden zunichte gemacht. Als sie nämlich in ihre Wohnung in der Reschenstraße zurückkehrte, bot sich ihr ein Bild der Verwüstung: aufgebrochene Türen, durchwühlte Schränke, zerstörte Möbel, Kleidung und Gegenstände auf dem Boden.

Einbrecher hatten die Tage ihrer Abwesenheit genutzt und alle Räume durchsucht, Schmuck und rund 200 Euro Bargeld entwendet und erheblichen Sachschaden angerichtet. Selbst ein Sparbuch mit Ersparnissen fiel ihnen in die Hände, berichtet die Zeitung Alto Adige. Es wurde aber inzwischen gesperrt.

Vermutlich gelangten die Täter nachts über den Balkon in die Wohnung von Marini. Am Hauseingang gab es keine Einbruchsspuren, Überwachungskameras gibt es auch nicht und viele Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus stehen leer. Hinweise auf die Täter gibt es bislang keine. Die Seniorin hat aber Anzeige erstattet.

Marini – gebürtig aus Venetien – lebt seit 50 Jahren in der Wohnung. Sie war jahrzehntelang für die Gemeinde Bozen im Reinigungsdienst tätig. Nun schläft sie vorerst bei ihrer Familie, denn die Sicherheit der eigenen vier Wänden ist vorerst verloren.

Bezirk: Bozen

